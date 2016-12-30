 

Гендиректор Tele 2 оказался причастен к незаконной стройке на берегу Байкала

 30 декабря, 13:09
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Гендиректор Tele 2 оказался причастен к незаконной стройке на берегу Байкала
Берег Бакала, фото с сайта otzovikotdbix.ru

Ольхонский районный суд в Иркутской области принял решение снести на берегу Байкала строения на участке, принадлежавшем гендиректору ООО «Т2 РТК Холдинг» (бренд Tele2 Россия) Сергею Эмдину, узнал корреспондент Сиб.фм 30 декабря из сообщения агентства «Интерфакс-Сибирь».

Иск с требованием сноса незаконных строений в водоохранной зоне озера на мысе Зундуки подала местная прокуратура.

«В ходе проверки было установлено, что на земельном участке, предоставленном гражданину Эмдину для ведения личного подсобного хозяйства за границами населённых пунктов Онгуренского муниципального образования, нельзя возводить строения. После предъявления прокуратурой иска к Эмдину, он решил уйти от гражданско-правовой ответственности посредством продажи земельного участка», — сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

В результате продажи участка к ответственности в суде был привлечён не Эмдин, а нынешний хозяин земли. Прежний владелец выступал в разбирательстве уже в качестве третьего лица. При этом сам Эмдин в суд не явился, вместо него прибыл законный представитель. В итоге суд постановил удовлетворить иск прокуратуры о сносе строений.

«Прокуратурой после вступления судебного решения в законную силу будут приняты меры по освобождению земельного участка от незаконно возведенных строений», — говорится в сообщении ведомства.

Стоит отметить, что уроженец Ленинграда Сергей Эмдин с 2002 года работал исполнительным директором ОАО «Иркутскэнерго», а в 2005-2008 годы и с июня 2009 года по март 2010 года являлся генеральным директором компании. Также с мая 2008 года по май 2009 года Сергей Эмдин возглавлял ООО «ЕвроСибЭнерго», активы которого расположены в том числе и в Иркутской области. В 2008 году в возрасте 37 лет он окончил Иркутский государственный технический университет. Пост генерального директора Tele2 Россия Эмдин занял в феврале 2016 года.

Напомним, житель города Шарыпова в Красноярском крае Эдуард Шилкин стал фигурантом уголовного дела после конфликта с местными властями из-за лодочного гаража на берегу курортного озера Большое. Сначала от мужчины потребовали переместить гараж на 20 метров в сторону и освободить прибрежную зону, однако тот заявил, что вместе с ним свои строения с берега должны убрать местный депутат, глава района и прокурор. После этого к мужчине в дом пришли с обыском и нашли незаконно хранящиеся патроны, а затем обвинили в угрозе насилием представителю власти. Около года Шилкин провёл в СИЗО, затем был освобождён, но приговор по его делу ещё не вынесен.

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