 

Глава администрации губернатора Хакасии обвиняется во взятке на 17 млн рублей

 30 декабря, 11:18
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Глава администрации губернатора Хакасии обвиняется во взятке на 17 млн рублей
Фото с сайта politrussia.com

Силовики задержали руководителя администрации главы Хакасии Владимира Бызова, он подозревается во взятке на сумму 17 млн рублей, а также в причастности к хищению 195 млн рублей при закупках медицинской техники и лекарств, узнал корреспондент Сиб.фм 30 декабря из сообщения ТАСС.

О задержании чиновника из администрации главы республики сообщало и региональное управление СК, однако фамилия задержанного не называлась. По версии следствия, высокопоставленный госслужащий действовал в составе преступной группы из восьми человек, куда входили сотрудники республиканского учреждения «Межведомственный центр организации закупок» и директора подконтрольных коммерческих организаций.

«По данным следствия, в период с 1 декабря 2015 по 27 декабря 2016 года в городе Абакане члены организованной преступной группы закупали по ценам, значительно превышающим среднерыночную стоимость, медицинское оборудование, лекарственные препараты и расходные материалы для нужд бюджетных учреждений здравоохранения Республики Хакасия, совершив хищение бюджетных средств в особо крупном размере на сумму более 195 млн рублей», — говорится в сообщении СК.

Задержанный чиновник также подозревается в том, что летом 2016 года получил взятку в 17 млн рублей за помощь в заключении госконтрактов с коммерческими организациями. По всем этим фактам возбуждены уголовные дела, чиновнику по обвинению в мошенничестве и особо крупной взятке может грозить до 15 лет лишения свободы. Другим подозреваемым, которые обвиняются только в мошенничестве, грозит до 10 лет заключения.

В настоящее время все фигуранты задержаны, им предъявлены обвинения. Следователи намерены обратиться в суд с ходатайствами об аресте, в служебных кабинетах и жилищах обвиняемых проходят обыски.

В пресс-службе республиканского управления СК корреспонденту ТАСС подтвердили: чиновник, подозреваемый во взятке — это именно Владимир Бызов. Как отмечает информагентство «Хакасия», Бызов является полковником ФСБ в отставке, при этом его задержание проводили сотрудники ФСБ.

Напомним, в середине декабря Дзержинский районный суд Новосибирска приговорил к восьми годам лишения свободы бывшего замначальника управления по жилищным вопросам мэрии Новосибирска Андрея Гудченко, который был признан виновным в хищении 25 муниципальных квартир. Обвинительные приговоры также были вынесены в отношении трёх подельников экс-чиновника.

В ходе судебного разбирательства было доказано, что в течение семи лет, начиная с 2006 года, созданная осуждёнными преступная группа присваивала квартиры, которые новосибирские застройщики должны были передавать в распоряжение мэрии для последующей выдачи жилья льготникам и нуждающимся в улучшении жилищных условий. Пользуясь доверием со стороны руководства мэрии, Гудченко и его сообщники нанесли городу ущерб в 18 млн рублей.

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