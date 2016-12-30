 

Новосибирские приставы вернули матери сына, которого отец скрывал два года

 30 декабря, 13:59
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Новосибирские приставы вернули матери сына, которого отец скрывал два года
Фото Алёны Мартыновой

Жительнице Новосибирска в канун Нового года судебные приставы вернули четырёхлетнего сына, которого от неё два года прятал бывший муж после развода, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Новосибирской области 30 декабря.

Супруги развелись в августе 2014 года. Во время развода родители не смогли мирно разрешить вопрос о том, с кем должен жить их сын, которому на тот момент исполнилось два года. Суд вынес решение о том, что ребёнок останется с матерью. Несогласный с этим решением отец в октябре 2014 года переехал из Новосибирска в Крым и забрал с собой ребёнка, не предупредив об этом бывшую жену. Его объявили в розыск.

Судебные приставы Кировского района Новосибирска отправили крымским коллегам ориентировки. Когда удалось установить место жительства разыскиваемых в Крыму, мать сразу купила авиабилет туда. В тот момент мальчик находился на лечении в диспансере. Перед появлением бывшей жены мужчина вывел ребёнка через чёрный ход и увёз в Волгоград.

«Что только он не предпринимал ради того, чтобы мать не увидела сына никогда, — пояснили в пресс-службе ФССП по Новосибирской области. — Даже пытался вывезти сына в Казахстан, только вот судебные приставы-исполнители ограничили гражданина в праве на выезд из Российской Федерации».

Мужчина пытался лишить через суд бывшую жену родительских прав. В своём заявлении похищение ребёнка он объяснил тем, что мать не уделяла сыну внимание и не следила за состоянием его здоровья.

В декабре мальчика обнаружил судебный пристав в чужом автомобиле вместе с бабушкой. Ребёнка передали матери.

«Огорчённый отец, подоспевший несколько позже, опустошённо плакал, опасаясь, что больше никогда не увидит любимое чадо, — рассказали в пресс-службе ФССП. — Как выяснилось позже, страхи папы оказались напрасными: ему удалось договориться с бывшей женой, которая не стала препятствовать общению с ребёнком. Новогодние праздники сын проведёт с мамой и папой, несмотря на все имеющиеся между взрослыми разногласия — такова сила родительской любви».

Напомним, что в марте 2016 года специалисты Красноярскстата заявили, что жители Новосибирской области и Красноярского края разводятся чаще остальных сибиряков.

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