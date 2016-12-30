 

Провокационные итоги года изобразили сибирские художники «Монстрации» в Москве

 30 декабря, 14:16
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Провокационные итоги года изобразили сибирские художники «Монстрации» в Москве
Фото www.instagram.com/vladey

Новосибирский концептуалист Артём Лоскутов предложил «держаться за грудь без денег», Дамир Муратов из Омска за «власть советов да любовей». Картину Олега Кулика про «театр жестокости» в СМИ журналисты-националисты обозвали «кровавым искусством», узнал 30 декабря корреспондент Сиб.фм из официального аккаунта куратора выставки в Twitter.

Идеолог «Монстрации», новосибирский художник Артём Лоскутов устроил богемную версию абсурдистской акции в московском центре современного искусства «Винзавод». «Монстрация. С Новым 17-м!» открылась в галерее Vladey 28 декабря 2016 года и возобновится с 9 по 22 января в наступающем году.

Фото www.instagram.com/kissmyba

Выставка объединила московских и сибирских, известных и начинающих художников и культурных деятелей. Сибирское современное искусство было представлено достаточно широко — «Человеком надо быть или не быть» Константина Скотникова, «Вся власть советам да любовям» Дамира Муратова, «РОССИЗО» Филипа Крикунова — наконец, знаменитый слепок груди «Денег нет, но вы держитесь» от Артёма Лоскутова и Маяны Насыбулловой по мотивам популярного в Сибири мема.

Фото www.instagram.com/nastechena

Однако самым резонансным стал плакат эпатажного художника-акциониста Олега Кулика «Как жить в Нелеппо?», изображающий убийцу российского посла в Турции Андрея Карлова в момент трагедии.

Фото www.instagram.com/sknvlv

«Мы живём в театре жестокости, в котором Мевлют Алтынташ стал „главным героем“. Вдруг он вышел на экраны, зашёл сзади человека и совершил убийство. За 15 минут из ниоткуда он стал суперзвездой катастрофы», — пояснил свой замысел немецкой газете «Deutsсhe Welle» Олег Кулик.

Телеканал Life#Культура рассказал о неоднозначной картине и предположил аллюзию на события в Алеппо. Олег Кулик оказался недоступен для комментариев. Затем телеканал «Царьград» назвал работу «кровавым искусством» выступил с критикой национальности художника . «Акционист Кулик родился в Киеве и известен своими провокациями и эпатажными выходками, которые выдаются публике как современное искусство», — говорится в сообщении от 29 декабря.

Напомним, новосибирские арт-провокаторы сочинили «Сибирские актуальные сказки» о современном искусстве и местном менталитете. Пять томов «сказок» созданы современными поэтами и художниками в тандеме. Куратор «Сибирских актуальных сказок» Ирина Яшкова отметила, что книги останутся арт-объектом, пока «сказки» не найдут поддержку издательства. Вместе с тем феномен сибирского современного искусства актуален, его представители «Синие носы», Дамир Муратов, Василий Слонов находились и находятся в мировых топах.

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