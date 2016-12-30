Шестилетняя девочка из Кузбасса получила на Новый год протез от Сколково

В Кузбассе шестилетняя Мария Ш. с врождённым заболеванием бесплатно получила протез кисти, разработанный специалистами тягового протезирования из Сколково, узнал корреспондент Сиб.фм 30 декабря из сообщения регионального Фонда социального страхования.

Девочка родилась со сложным заболеванием, из-за которого часть пальцев оказались деформированы. За несколько лет она сменила три протеза кисти, однако новая модель, по её мнению, намного функциональнее и красивее. Как рассказал журналистам отец Марии, протез позволяет ей лучше сделать захват и выглядит при этом, как игрушка.

Руководитель направления тягового протезирования Данил Емелин отметил, что импортных аналогов такого протеза нет. Он надеется, что в детской среде такая необычная конструкция будет восприниматься, как игрушка, и ребёнок не будет чувствовать себя неловко. Выбирать дизайн протеза могут сами дети.

Стоимость такого протеза составляет 86 тысяч рублей, однако шестилетняя Мария получила его бесплатно. «Безусловно, эта сумма немаленькая. На эти деньги мы могли бы обеспечить креслами четырёх инвалидов-колясочников, — прокомментировал заместитель управляющего кузбасским отделения фонда Михаил Окунев. — Но тем не менее государство идёт на эти затраты для того, что члены общества в первую очередь молодые, чтобы они были интегрированы в социальном обществе и в последующем приступили к работе и помогали всем нам».

Окунев добавил, что организация уделяет особое внимание детскому протезированию. В 2017 году фонд направит 110 млн рублей, которые пойдут на протезы, кресла-коляски, ходунки, слуховые аппараты и другие средства реабилитации для детей с инвалидностью.

Разработанный в Сколково детский протез стал первым опытом для Новокузнецка, однако персонал Новокузнецкого протезно-ортопедического предприятия проходит обучение, чтобы в будущем новой технологией могли воспользоваться и другие пациенты.

В 2015 году стартап наноцентра «Сигма.Томск», компания «Моторика», анонсировала выпуск игровых насадок для протезов, которые помогут детям, лишившимся руки, адаптироваться к жизни с протезом. Компания разработала восемь типов насадок: фонарик, рогатку, компас, мыльные пузыри, бинокль, снежный бластер, квадрокоптер с пультом управления на тыльной стороне протеза и камеру GoPro.