 

Новосибирские строители с 75-летним опытом заплатят 1 млн рублей за подкуп коньяком

 31 декабря, 10:00
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Новосибирские строители с 75-летним опытом заплатят 1 млн рублей за подкуп коньяком
Фото с сайта www.museumpack.ru

Новосибирский прокурор оштрафовал «Строительное управление № 9» на 1 млн рублей за попытку подкупа судебных приставов. Главный бухгалтер компании пыталась снять арест с автомобиля с помощью бутылки шампанского и коньяка, узнал 30 декабря корреспондент Сиб.фм в прокуратуре Новосибирской области.

Районная прокуратура Новосибирска оштрафовала строительную компанию ОАО «СУ-9» на 1 млн рублей. Главный бухгалтер попытался вручить судебным приставам бутылки коньяка и шампанского от имени компании.

Сотрудница хотела взамен снять арест с автомобиля в связи с частичным погашением задолженности по уплате налогов, сборов, пени и штрафов. Судебные приставы обратились к прокурору Центрального района Новосибирска для возбуждения уголовного дела по статье 291 УК РФ «Дача взятки». Однако в прокуратуре решили переквалифицировать уголовное дело в административное правонарушение по части 1 статьи 19.28 КоАП РФ.

«СУ-9» признали виновным по инициативе прокурора и назначили штраф, бутылки коньяка и шампанского были конфискованы по решению суда. Отметим, что «Строительное управление № 9» имеет почти 75-летнюю историю строительства жилых домов, заводов, зданий университетов, театров.

Славное прошлое строительной организации — это корпуса завода имени Чкалова, «Точмаша», «Электрохимагрегата», новосибирский ЦУМ, здание цирка, театр «Глобус», «Универсам». С 1976 по 1992 годы были построены корпуса Педагогического института, Института народного хозяйства и молзавода «Альбумин», согласно информации на сайте компании. «СУ-9» строили новый главный корпус НГУ и занимались реконструкцией Новосибирского академического театра оперы и балета в 2003 году.

Напомним, красноярский суд запретил сайты со статьёй «Как правильно давать откаты» в ноябре 2016 года. Она была размещена в открытом доступе, на ресурсах, не требующих предварительной регистрации и пароля, а следовательно, ознакомиться с рекомендациями по совершению уголовного преступления мог любой интернет-пользователь.

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