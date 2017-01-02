 

Алтайские спасатели вытащили из снежного плена девять человек

 2 января, 22:25
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Алтайские спасатели вытащили из снежного плена девять человек
Фото ГУ МЧС России

МЧС Алтайского края сообщило о сложной дорожной ситуации в регионе из-за сильного снегопада и метелей. В снежный занос на дороге попали пять машин, из которых спасатели вытащили девять человек, узнал корреспондент Сиб.фм 2 января из сообщения пресс-службы ведомства.

Синоптики, ГИБДД и МЧС за три дня предупреждали водителей о штормовой погоде в Алтайском крае. Утром 2 января в 13 районах пришлось перекрыть десять участков дорог, чтобы избежать ДТП.

«Несмотря на эти неоднократные предупреждения о сложных дорожных условиях и нежелательности выезда из населённых пунктов, некоторые автомобилисты всё же отваживаются на рискованное мероприятие и отправляются в дорогу, подвергая себя и своих близких опасности», — прокомментировала пресс-служба краевого МЧС.

В Краснощёковском районе в снежный занос попали пять машин, из-за чего в снежной ловушке оказались девять человек. Автомобили удалось эвакуировать только с помощью мощных тракторов. «Сейчас жизни и здоровью людей ничего не угрожает», — отметили в ведомстве.

Аналогичная ситуация сложилась и в Новосибирской области, где из-за неблагоприятных погодных условий вечером 1 января пришлось ограничить движение на междугородних трассах. Утром 2 января рейсовые пассажирские автобусы возобновили работу.

В Территориальном управлении автомобильных дорог Новосибирской области корреспонденту Сиб.фм ранее рассказали, что к дальним поездкам, если их не избежать, следует тщательно готовиться и предусмотреть разные внештатные ситуации. В первую очередь машина должна быть полностью заправлена горючим и техническими жидкостями. С собой в автомобиль важно взять: тёплую одежду и обувь, медицинскую аптечку, средства связи, домкрат, буксирный трос, соединительные провода для помощи в запуске автомобиля с разряженным аккумулятором, лопату, огнетушитель, утеплитель двигателя, переносной фонарь, а также суточный запас продуктов и горячий чай.

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