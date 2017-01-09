Дед Мороз из Новосибирска пролетел над Шерегешем на параплане

Новосибирский экстремал Александр Орлов устроил очередной перформанс — в костюме Деда Мороза вместе со Снегурочкой стартовал с горы Зелёная высотой 650 метров и около трёх минут летал на параплане, узнал корреспондент Сиб.фм 9 января у организатора.

Александр Орлов запланировал такую акцию 3 января, но ждал лётную погоду и долго искал Снегурочку. На его объявление в социальных сетях откликнулись три девушки, но точного участия никто не обещал. Лётная погода совпала с праздником — Рождеством, и только утром 7 января нашлась девушка, подходящая на роль Снегурочки.

«Одна девушка накануне полёта заболела, ещё две не были уверены, что смогут, поэтому принятие решения осталось на последний день, на утро. К тому же, у меня было чёткое условие: напарница должна кататься на лыжах, потому что я был на сноуборде. В итоге Снегурочкой стала модель из Красноярска, которая узнала обо всём за пару часов до полёта с помощью сарафанного радио», — рассказал корреспонденту Сиб.фм Александр Орлов.

Анна Безуглова, напарница Александра, мечтала полетать на параплане, поэтому согласилась. Анна — сноубордистка и на лыжах стояла впервые. Из-за сложных погодных условий и отсутствия опыта у девушки Дед Мороз и Снегурочка смогли взлететь только со второй попытки.

Старт состоялся с горы Зелёная, высота которой — 650 метров. «Мы пролетели над канатными дорогами, прокричали поздравления с праздниками и хорошо, мягко приземлились», — подытожил Александр Орлов.

Напомним, что в сентябре 2016 года под руководством Александра Орлова состоялся первый публичный полёт на параплане девушки в инвалидной коляске.