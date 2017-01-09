Красноярский школьник погиб от удара током на ледяной горке

Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по факту гибели в Красноярске 15-летнего подростка, который вместе с друзьями катался на горке и случайно задел провода линии электропередач, узнал корреспондент Сиб.фм 9 января из сообщения регионального управления СК.

Трагедия произошла 5 января днём в районе частного сектора по улице Болдинской. Шестеро подростков собрались на площадке для складирования снега, вывезенного коммунальными службами с городских дорог. Дети устроили в снегу горку и катались с неё без ведома и присмотра взрослых, при этом над горкой нависали провода ЛЭП.

«Пятнадцатилетний подросток, проявив неосторожность, дотронулся до провода, находящегося на высоте около двух метров от уровня земли (снежная насыпь сократила это расстояние), отчего получил удар электрическим током. Дети позвали взрослых, которые попытались оказать помощь ребёнку и вызвали скорую помощь, однако врачи констатировали смерть несовершеннолетнего», — говорится в сообщении СК.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 109 Уголовного кодекса РФ «Причинение смерти по неосторожности». В настоящее время установлена организация, ответственная за вывоз снега, виновным в гибели ребёнка может грозить до двух лет лишения свободы.

Напомним, 8 января в новосибирском аквапарке «Аквамир» семилетний ребёнок застрял ногой в металлической скамейке-джакузи. Чтобы освободить мальчика, пришлось вызывать спасателей и использовать гидравлические кусачки, которые применяются при ДТП для извлечения людей зажатых в машинах.