 

Омский лесоруб погиб при заготовке леса в месте смерти тысяч раскулаченных крестьян

 9 января, 17:43
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Омский лесоруб погиб при заготовке леса в месте смерти тысяч раскулаченных крестьян
Фото с сайта www.gulagmuseum.org

Прокуратура расследует смерть 30-летнего жителя урочища Кулай, где от тяжёлых условий труда погибли 6,5 тысяч репрессированных зажиточных крестьян в период коллективизации, узнал 9 января корреспондент Сиб.фм из сообщения прокуратуры Омской области.

Лесоруб погиб под упавшим деревом в лесоделяне урочища Кулай в Тарском районе 7 января. Прокуратура Омской области начала доследственную проверку несчастного случая, чтобы дать оценку нанимателю в вопросе требований охраны труда.

Погибшим оказался 30-летний местный житель урочища Кулай. Среди историков это место трагически известно из-за репрессий в период коллективизации. Первая партия ссыльных переселенцев из числа раскулаченных омских крестьян была выслана в марте 1930 года в урочище посреди Васюганских болот, к июню из 8 890 человек в живых осталось всего 1 607 ссыльных. Даже ГУЛАГ, по сравнению с теми условиями, в которых оказались многодетные семьи кулаков, меркнет, цитирует историков «Российская газета». Трудовой посёлок просуществовал до 1946 года, в память жертв Кулая был установлен восьмиметровый поклонный крест с терновым венцом, а в 2008 году появился монашеский скит.

Раскулаченные крестьяне Поволжья.Фото www.gulagmuseum.org

Напомним, памятник Сталину в Новосибирске будет готов к январю 2017 года. Группа общественников частично оплатила создание бюста Иосифа Сталина с постаментом высотой в 2,7 метра. Инициативная группа Алексея Денисюка намерена добиваться установки памятника на аллее Красного проспекта.

Напомним, что в сентябре 2016 года художественный совет Новосибирска почти единогласно выступил против установки бюста Иосифа Сталина. Участники общества «Мемориал» из числа потомков жертв репрессий выдвинули альтернативную идею памятника Иосифу Сталину в Новосибирске: генералиссимус должен держать в руках расстрельные списки, стоя на постаменте из горы черепов.

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