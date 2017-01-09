 

Отремонтированный за 500 млн рублей дворец культуры «Родина» загорелся в Бердске

 9 января, 18:55
подходящие темы
Отремонтированный за 500 млн рублей дворец культуры «Родина» загорелся в Бердске
Фото с сайта svidetel24.info

Пожар на крыше дворца культуры (ДК) «Родина» случился в Бердске Новосибирской области. Незадолго до Нового года в ДК завершили ремонт стоимостью около 500 млн рублей, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения «Курьер. Среда. Бердск» 9 января.

Крыша дворца культуры загорелась 9 января около 16 часов. Огонь тушили два пожарных расчёта. По словам очевидцев, директор ДК «Родина» Людмила Чуркина помогала тушить пожар. Примерно в 16:40 очаг возгорания был локализован. По предварительным данным, сгорели либо декорации, либо реквизит. Из двери первого этажа на снег выбросили сгоревшие костюмы, коробки и стулья.

По предварительной версии дознавателей отдела надзорной деятельности, причиной пожара могло стать короткое замыкание в переходниках. Сотрудники электросетей приехали на место и помогают разобраться. В сообщении также отмечается, что в «Родине» во время ремонта установили новую систему пожаротушения. Возможно, благодаря ей удалось быстро выявить очаг возгорания и оперативно локализовать его. Ущерб, нанесённый пожаром, подсчитывается.

Напомним, что в июне 2012 года случился пожар в высотном торгово-развлекательном центре «Сан Сити» в Новосибирске. Добровольцы не позволили огню разгореться, чем очень помогли прибывшим пожарным.

ВКонтакте
G+
OK
  
Новости партнёров
Комментарии

Редакция Сиб.фм призывает к конструктивной и взвешенной дискуссии по теме опубликованного материала. Недопустимы и удаляются комментарии, которые нарушают действующее законодательство, содержат призывы к агрессии, оскорбления любого характера, либо не относятся к теме публикации. Редакция не несёт ответственности за содержание комментариев.

новости по теме
публикации по теме
 20.10.2016, 10:00 • репортаж

Новый материал для старых дорог

В Академгородке участок дороги отремонтировали с использованием золобетонной смеси. О пилотном проекте компании «СИБЭКО» и сибирских ученых рассказывает корреспондент Сиб.фм.
 25.11.2015, 07:30 • репортаж

Колыбель, цивилизация

Сбор помощи пострадавшим в Хакасии от апрельских пожаров гидроэнергетики начали сразу: более 15 млн рублей от «Русгидро» решили вложить в строительство новых фельдшерско-акушерских пунктов. Как воплощается проект в сёлах, посмотрел корреспондент Сиб.фм.
 18.09.2015, 13:49 • репортаж

Уборочная компания

Корреспондент Сиб.фм побывал на акции «360 минут ради Байкала», чтобы увидеть, как совместная очистка берегов улучшает экологию и меняет массовое сознание.
самое популярное
 27.12.2016, 14:53 • короче

Короче: уберизация экономики

Что такое уберизация в экономике и других сферах, почему это важно, как она меняет жизнь и какие проблемы с ней возникают.
 29.12.2016, 18:53 • новость

Глава забайкальского минздрава пожаловался, что его «послали» в поликлинике

На совете глав районов министр Забайкальского края Сергей Давыдов подтвердил жалобы на «не всегда хорошее» отношение медиков к пациентам: как признался сам министр, в регистратуре поликлинике № 7 его «послали».
 3 января, 07:07 • интервью

Протоколы повивальных мудрецов

Корреспондент Сиб.фм поговорил с самым известным акушером-гинекологом Новосибирска Дмитрием Хоптяном, через руки которого прошли 10 тысяч новорожденных.
 29.12.2016, 11:36 • новость

Улица Военная возле ТРЦ «Аура» в Новосибирске превратилась в бурную реку

Бурная ледяная река образовалась утром на улице Военной возле ТРЦ «Аура» в Новосибирске, рассказали очевидцы в соцсетях. К этому привёл прорыв трубы водопровода.
 28.12.2016, 07:07 • репортаж

Как закалялся пломбир

Как делают самое знаменитое мороженое со времён СССР, почему его вкус считается «золотым стандартом» и можно ли его считать категорией исторической памяти, выяснила корреспондент Сиб.фм на фабрике «Инмарко».
 28.12.2016, 13:09 • статья

На всех парах

Корреспондент Сиб.фм разбирался, почему в 2016 году вейпер-шопы появлялись, как грибы после дождя, кто их открывает и что ждать вейперам от власти по части законов в новом году.
присоединяйтесь!
    