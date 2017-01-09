Отремонтированный за 500 млн рублей дворец культуры «Родина» загорелся в Бердске

Пожар на крыше дворца культуры (ДК) «Родина» случился в Бердске Новосибирской области. Незадолго до Нового года в ДК завершили ремонт стоимостью около 500 млн рублей, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения «Курьер. Среда. Бердск» 9 января.

Крыша дворца культуры загорелась 9 января около 16 часов. Огонь тушили два пожарных расчёта. По словам очевидцев, директор ДК «Родина» Людмила Чуркина помогала тушить пожар. Примерно в 16:40 очаг возгорания был локализован. По предварительным данным, сгорели либо декорации, либо реквизит. Из двери первого этажа на снег выбросили сгоревшие костюмы, коробки и стулья.

По предварительной версии дознавателей отдела надзорной деятельности, причиной пожара могло стать короткое замыкание в переходниках. Сотрудники электросетей приехали на место и помогают разобраться. В сообщении также отмечается, что в «Родине» во время ремонта установили новую систему пожаротушения. Возможно, благодаря ей удалось быстро выявить очаг возгорания и оперативно локализовать его. Ущерб, нанесённый пожаром, подсчитывается.

Напомним, что в июне 2012 года случился пожар в высотном торгово-развлекательном центре «Сан Сити» в Новосибирске. Добровольцы не позволили огню разгореться, чем очень помогли прибывшим пожарным.