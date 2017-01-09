Спасатели Новосибирска вытащили застрявшего мальчика из джакузи аквапарка

Семилетний ребёнок застрял ногой в металлической скамейке-джакузи в бассейне новосибирского аквапарка — специалисты МАСС применили гидравлические кусачки для извлечения зажатых в машинах после ДТП, узнал 9 января корреспондент Сиб.фм из сообщения МАСС.

Купание в бассейне закончилось вызовом спасателей для ребёнка 2009 года рождения. Вызов в новосибирский аквапарк «Аквамир» поступил в муниципальную аварийно-спасательную службу 8 января в 17:15.

Ребёнок просунул ногу между стеной и алюминиевым ограждением в виде горки и застрял. Специалисты МАСС раздвинули трубу с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента. После освобождения мальчика отправили на осмотр в медицинский кабинет и вернули родителям.

Фото: vk.com/mass54

«Все ограждения и поручни в аквапарке соответствуют ГОСТу, ребёнок не получил травм. Претензий со стороны мальчика и родителей не было, после неприятности они продолжили отдыхать. Трубу сразу загнули обратно, и скамейка с эффектом джакузи доступна посетителям в прежнем виде», — рассказали Сиб.фм в пресс-службе новосибирского аквапарка «Аквамир».

Спасатели МАСС используют гидравлический инструмент для «перекусывания» стоек и резки поверхности кузова автомобиля при ДТП, сообщает информационно-образовательный портал МЧС. Резаки с прямыми режущими челюстями обладают большей мощностью при резке массивных частей.

Напомним, новосибирские спасатели освободили подростка от Кольца Всевластия в декабре 2016 года. Школьник не смог снять с пальца тугое кольцо с гравировкой, аналогичной Кольцу Всевластия из романа Джона Рональда Руэла Толкина «Властелин колец». Кольцо не получалось перекусить ни кусачками, ни надфилями. Тогда спасатели решили аккуратно распилить его маленькой болгаркой. Металл по-прежнему не поддавался, когда его пытались разжать, распилив перед этим кольцо с одной стороны.