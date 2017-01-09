Томские учёные вошли в международное объединение космических исследований

Учёные Томского госуниверситета (ТГУ) подписали меморандум о взаимопонимании и вошли в международное объединение Europlanet 2020 Research Infrastructure (Europlanet RI), что позволит расширить возможности для исследований в области планетологии, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы ТГУ 9 января.

Международное объединение Europlanet RI — это программа с бюджетом 10 млн €, которая финансируется через проект Horizon 2020. Она содействует учёным, занимающимся исследованиями в области планетологии. В консорциуме состоят 72 организации из разных стран мира, в том числе три российских вуза: МГУ, НИИЯФ МГУ и Институт астрономии РАН. Теперь возможность участвовать в грантах и программах консорциума появилась и у учёных ТГУ.

Проректор по науке ТГУ Иван Ивонин выступил представителем университета в консорциуме. Он вошёл в Общественный совет Europlanet и получил право голоса.

«Консорциум представляет собой исследовательскую инфраструктуру, которая включает в себя современные лаборатории и пять полигонов, спроектированных специально для планетарных исследований, — рассказала профессор кафедры астрономии и космической геодезии ТГУ депутат консорциума Галина Рябова. — С вхождением в консорциум перед нами открылось непаханое поле. Будем стараться использовать те возможности, которые у нас появились. Одним из наиболее важных мероприятий Europlanet является Европейский конгресс планетных наук (EPSC). В сентябре 2017 года EPSC состоится в Риге. У нас есть время подготовиться и хорошо представить свои работы. Именно там можно найти партнёров в Евросоюзе, чтобы в будущем участвовать в грантовых конкурсах».

Исследователи ТГУ более 80 лет исследуют динамику малых тел Солнечной системы и астрометрию. Они разработали методы вычисления, которые помогают точно определять траектории движения небесных тел. Сейчас томские учёные занимаются разработкой алгоритмов утилизации отработавших аппаратов спутниковых навигационных систем российской ГЛОНАСС, американской GPS и китайской BeiDou IGSO.

В сообщении пресс-службы отмечается, что сотрудники отдела небесной механики и астрометрии НИИ ПММ ТГУ Татьяна Бордовицына и Татьяна Галушина входят в экспертную рабочую группу по космическим угрозам — федеральную структуру, объединяющую ведущих специалистов.

Напомним, что в апреле 2016 года учёные Томского госуниверситета создали установку для имитации атаки метеоритов на космическую станцию.