 

Томские учёные вошли в международное объединение космических исследований

 9 января, 15:15
были упомянуты
подходящие темы
Томские учёные вошли в международное объединение космических исследований
Фото с сайта politeka.net

Учёные Томского госуниверситета (ТГУ) подписали меморандум о взаимопонимании и вошли в международное объединение Europlanet 2020 Research Infrastructure (Europlanet RI), что позволит расширить возможности для исследований в области планетологии, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы ТГУ 9 января.

Международное объединение Europlanet RI — это программа с бюджетом 10 млн €, которая финансируется через проект Horizon 2020. Она содействует учёным, занимающимся исследованиями в области планетологии. В консорциуме состоят 72 организации из разных стран мира, в том числе три российских вуза: МГУ, НИИЯФ МГУ и Институт астрономии РАН. Теперь возможность участвовать в грантах и программах консорциума появилась и у учёных ТГУ.

Проректор по науке ТГУ Иван Ивонин выступил представителем университета в консорциуме. Он вошёл в Общественный совет Europlanet и получил право голоса.

«Консорциум представляет собой исследовательскую инфраструктуру, которая включает в себя современные лаборатории и пять полигонов, спроектированных специально для планетарных исследований, — рассказала профессор кафедры астрономии и космической геодезии ТГУ депутат консорциума Галина Рябова. — С вхождением в консорциум перед нами открылось непаханое поле. Будем стараться использовать те возможности, которые у нас появились. Одним из наиболее важных мероприятий Europlanet является Европейский конгресс планетных наук (EPSC). В сентябре 2017 года EPSC состоится в Риге. У нас есть время подготовиться и хорошо представить свои работы. Именно там можно найти партнёров в Евросоюзе, чтобы в будущем участвовать в грантовых конкурсах».

Исследователи ТГУ более 80 лет исследуют динамику малых тел Солнечной системы и астрометрию. Они разработали методы вычисления, которые помогают точно определять траектории движения небесных тел. Сейчас томские учёные занимаются разработкой алгоритмов утилизации отработавших аппаратов спутниковых навигационных систем российской ГЛОНАСС, американской GPS и китайской BeiDou IGSO.

В сообщении пресс-службы отмечается, что сотрудники отдела небесной механики и астрометрии НИИ ПММ ТГУ Татьяна Бордовицына и Татьяна Галушина входят в экспертную рабочую группу по космическим угрозам — федеральную структуру, объединяющую ведущих специалистов.

Напомним, что в апреле 2016 года учёные Томского госуниверситета создали установку для имитации атаки метеоритов на космическую станцию.

ВКонтакте
G+
OK
  
Новости партнёров
Комментарии

Редакция Сиб.фм призывает к конструктивной и взвешенной дискуссии по теме опубликованного материала. Недопустимы и удаляются комментарии, которые нарушают действующее законодательство, содержат призывы к агрессии, оскорбления любого характера, либо не относятся к теме публикации. Редакция не несёт ответственности за содержание комментариев.

новости по теме
публикации по теме
 31.12.2016, 14:37 • статья

2016 в событиях, фактах, лицах

Уходящий 2016 год в главных фактах, событиях, персонах и комментариях: открытия, фестивали, катастрофы, спасения, освобождения, отставки и многое другое.
 8.12.2016, 15:09 • короче

Короче: метеориты

В связи в упавшим в Хакасии небесным телом Сиб.фм в формате коротких вопросов и ответов рассказывает всё, что надо знать о метеоритах.
 23.11.2016, 16:29 • тест

Тест: R2-D2 или РБ-235, киборг или андроид?

Перед предстоящим фестивалем робототехники пройдите тест, который Сиб.фм подготовил совместно с «РобоСибом», и узнайте, насколько хорошо вы разбираетесь в роботах.
самое популярное
 27.12.2016, 14:53 • короче

Короче: уберизация экономики

Что такое уберизация в экономике и других сферах, почему это важно, как она меняет жизнь и какие проблемы с ней возникают.
 29.12.2016, 18:53 • новость

Глава забайкальского минздрава пожаловался, что его «послали» в поликлинике

На совете глав районов министр Забайкальского края Сергей Давыдов подтвердил жалобы на «не всегда хорошее» отношение медиков к пациентам: как признался сам министр, в регистратуре поликлинике № 7 его «послали».
 3 января, 07:07 • интервью

Протоколы повивальных мудрецов

Корреспондент Сиб.фм поговорил с самым известным акушером-гинекологом Новосибирска Дмитрием Хоптяном, через руки которого прошли 10 тысяч новорожденных.
 29.12.2016, 11:36 • новость

Улица Военная возле ТРЦ «Аура» в Новосибирске превратилась в бурную реку

Бурная ледяная река образовалась утром на улице Военной возле ТРЦ «Аура» в Новосибирске, рассказали очевидцы в соцсетях. К этому привёл прорыв трубы водопровода.
 28.12.2016, 07:07 • репортаж

Как закалялся пломбир

Как делают самое знаменитое мороженое со времён СССР, почему его вкус считается «золотым стандартом» и можно ли его считать категорией исторической памяти, выяснила корреспондент Сиб.фм на фабрике «Инмарко».
 28.12.2016, 13:09 • статья

На всех парах

Корреспондент Сиб.фм разбирался, почему в 2016 году вейпер-шопы появлялись, как грибы после дождя, кто их открывает и что ждать вейперам от власти по части законов в новом году.
присоединяйтесь!
    