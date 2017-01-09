Травлю подростка-стиляги на видео проверяют полицейские Новосибирска

В интернете появилось видео с травлей, избиением и принудительной стрижкой длинноволосого подростка в Горском микрорайоне Новосибирска — полиция начала оперативную проверку, узнал 9 января корреспондент Сиб.фм в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Полицейские Новосибирска ищут участников травли длинноволосого подростка в Горском микрорайоне. Видеоролик «Подростки избили приятеля из-за чёлки» был опубликован 7 января на канале Agito в YouTube.

На видео двое подростков в тёмной одежде и спортивных кроссовках заставляют третьего подстричься коротко, как на фотографии в паспорте. В течении семи с половиной минут они требуют отдать им документ, оскорбляют и наносят удары по голове, корпусу и ногам юноши с причёской каре и окрашенными светлыми волосами. Затем один из участников травли достаёт нож и отрезает чёлку доведённой до истерики жертве. Оператор видео сопровождает всё действие одобрительными комментариями во время съёмки.

Скриншот с сайта www.youtube.com

Администрация канала Agito на YouTube в подписи пояснила, что видео прислала девушка одного из участников через сообщения «ВКонтакте». Место действия не сообщается, однако из видео следует, что длинноволосого юношу встретили у его дома в Горском микрорайоне. Авторы видео демонстрируют паспортные данные подростка на камеру, когда тот отдаёт им документ в руки.

«Мы начали проверку по факту публикации видео, обстоятельства и фигуранты будут установлены в рамках законных сроков. Вопрос о публикации охраняемых законом тайн относится к самому человеку. Ролик можно изъять, если юноша обратится в правоохранительные органы или напрямую к правообладателю», — рассказали Сиб.фм в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Напомним, новосибирские подростки сняли видеоролик с избиением 13-летней школьницы, следователи начали проверку видео 30 ноября 2016 года. На видео, которое опубликовало с пометкой «эксклюзив» издание Life, в подъезде жилого дома избивают девочку-подростка, затем её заставляют встать на колени.

По данным журналистов Life, 13-летнюю школьницу из Новосибирска избила её собственная 16-летняя подруга. Причиной такого поступка стала ревность к молодому человеку: избитая школьница общалась с приятелем своей старшей подруги.