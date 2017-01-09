 

Житель Новосибирска избавился от сугроба, написав на нём имя мэра

 9 января, 17:22
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Житель Новосибирска избавился от сугроба, написав на нём имя мэра
Фото из группы «ВКонтакте» «Гражданский патруль»

Активист из Новосибирска Андрей Афанасьев написал баллончиком с краской на сугробе в центре города имя мэра Анатолия Локтя, в результате чего на следующий день сугроб убрали, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения группы «ВКонтакте» «Гражданский патруль» 9 января.

Активист из Новосибирска написал 8 января в центре города на сугробе лозунг «Сугробы за Локтя!» Место для надписи — парковку, расположенную на пересечении улиц Гоголя и Мичурина напротив ТРЦ «Галерея Новосибирск», Афанасьев выбрал не случайно. По его словам, на примере отдельно взятого сугроба, где должна быть парковка для автомобилей, он хотел заставить властей сделать свою работу.

Афанасьев заснял создание надписи на видео, а в конце ролика добавил: «Локоть — лучший друг сугробов, лучший их союзник, их кандидат». Отмечается, что не прошло и двух часов, как неизвестные испортили надпись, а утром следующего дня, 9 января, исчез и сам сугроб.

Поступок молодого человека вдохновил многих жителей Новосибирска и Томска. Подписчики группы «Гражданский патруль» стали сетовать, что не напасёшься краски, чтобы избавить эти два города от сугробов.

Напомним, что в декабре 2014 года общественная организация «Гражданский патруль» провела квест «Откопай Новосибирск». Жители Новосибирска через мобильное приложение присылали фотографии неубранных сугробов, а затем все жалобы направлялись в коммунальные службы города.

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