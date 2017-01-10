 

Чемпион Европы по боксу погиб в ДТП в Кемеровской области

 10 января, 13:37
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Чемпион Европы по боксу погиб в ДТП в Кемеровской области
Фото с сайта avtogaz68.ru

Российский боксёр Денис Янкин и двое его друзей погибли в ДТП на автодороге к горнолыжному курорту Шерегеш в Кемеровской области, узнал корреспондент Сиб.фм 10 января из сообщения «Газеты Кемерова».

37-летний спортсмен и ещё двое мужчин находились в автомобиле «Лада Гранта». На 16-м километре трассы «Чугунаш-Шерегеш» в Таштагольском районе легковая машина столкнулась с грузовым «Уралом». По предварительным данным ГИБДД, с управлением не справился 28-летний водитель «Гранты», из-за чего автомобиль выехал на встречную полосу. В результате ДТП боксёр и двое его приятелей погибли. Сотрудники полиции в настоящее время устанавливают все обстоятельства произошедшего.

По данным ТАСС, Янкин вместе с одним из погибших работал на горнолыжном курорте в посёлке Шерегеш. Третий их спутник приехал к ним в гости отдохнуть.

Напомним, 18 ноября водители Новосибирска провели акцию в память жертв ДТП: около 100 автомобилей выстроились в две автоколонны на Бугринском мосту. Целью акции была попытка в очередной раз обратить внимание на проблему безопасности на дорогах: по официальной статистике, за первые десять месяцев 2016 года в Новосибирской области произошло более 2,2 тысячи аварий, в которых погибли 263 человека и 2 693 пострадали. По данным ГИБДД, в 80 % всех ДТП были виновны сами водители.

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