Экс-милиционер из Ангарска признался на суде ещё в 60 убийствах женщин

Бывший милиционер из Ангарска Михаил Попков, осуждённый на пожизненное заключение из-за убийства и изнасилования 22 девушек, дал новые показания в суде: серийный убийца сообщил, что его жертвами с 1992 по 2007 годы были ещё 60 женщин, передаёт газета «Восточно-Сибирская правда» из зала суда, с сообщением 10 января ознакомился корреспондент Сиб.фм.

Осуждённый в 2015 году Михаил Попков до сих пор находится в СИЗО, поскольку продолжает признаваться в новых преступлениях. Накануне, 27 декабря, Иркутский областной суд вновь продлил убийце содержание под стражей ещё на четыре месяца.

На процессе Попков признался ещё в 60 убийствах помимо тех, за которые уже отбывает высшую меру наказания. По всем преступлениям он написал явки с повинной, поэтому следователи проводят дополнительные процедуры: вскрывают могилы, эксгумируют трупы, проводят судебно-медицинские, криминалистические и другие экспертизы. В настоящее время ему предъявлено обвинение по 47 убийствам, сообщил следователь Евгений Карчевский, который ведёт дело Попкова.

На вопросы судьи Павла Рукавишникова подсудимый ответил, что признаёт вину в полном объёме. Жертвами новых преступлений, по его словам, были женщины, живущие в Ангарске и его окрестностях, а орудиями убийства — топор, лопата, ножи, верёвки, ремни, бита и отвёртки из ящика с инструментами.

Издание добавляет, что осуждённый говорил сокамерникам о том, что у него почти столько же жертв, сколько у Чикатило. Ранее, на первом процессе, он называл себя «чистильщиком», утверждая, что убивал только женщин, «ведущих аморальный образ жизни». На новом процессе он уже говорил, что, совершая убийства, руководствовался своими внутренними убеждениями.

Офицер МВД Попков прослужил в органах внутренних дел около двух десятков лет, в 1998 году он уволился и перешёл на работу в частное охранное предприятие. Был женат.

Рядом с несколькими телами погибших были обнаружены следы колёс автомобиля «Нива». Следователи стали проверять всех подозрительных хозяев машин этой марки — брали у них генетические образцы и сравнивали с оставленными следами на телах жертв.

Попков был задержан в 2012 году во Владивостоке, куда он поехал за новым автомобилем. Приговор о пожизненном заключении 50-летнему Михаилу Попкову вынесен Иркутским областным судом 13 января 2015 года. Попков совершил свои преступления в период с 1994 по 2000 годы, часть из них — в период работы в органах внутренних дел города Ангарска.