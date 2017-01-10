 

Новосибирский художник обменял «Запрещёнку» на картонку Алексея Навального

 10 января, 16:22
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Новосибирский художник обменял «Запрещёнку» на картонку Алексея Навального
Фото www.instagram.com/kissmyba

Идеолог новосибирской «Монстрации» Артём Лоскутов подарил картину Алексею Навальному в обмен на плакат политика «Уступайте места» к выставке в Москве, выяснил 10 января корреспондент Сиб.фм у автора «Запрещёнки».

Картину «Запрещёнка на Навальновском» Артём Лоскутов подарил Алексею Навальному. Известный политик опубликовал фото в официальном аккаунте в «Твиттере» 10 января.

«Алексей Навальный предлагал подарить ему „Запрещёнку на серебряном“, я попросил у него пост министра рисования и лепки. А когда мы собирали „Монстрацию. С Новым 2017-м!“, политик принёс свой плакат. В обмен на „Запрещёнку“ работа Навального осталась у меня», — рассказал Сиб.фм Артём Лоскутов.

Картина изображает банку «Запрещёнки» в бирюзовом цвете предвыборной кампании политика. Работа выполнена акрилом на холсте 60×80 см и повторяет концепт «Запрещёнки на золотом», проданной за 3 000 € на аукционе Vladey. Автор отметил, что следующий аукцион состоится 31 января, на торги будет выставлена работа «Новые картины пусть пишут те, у кого старые плохие» («Запрещёнка на красном»).

Ранее сибирские художники подвели итоги 2016 года с плакатами на Новогодней «Монстрации» в Москве, известный оппозиционер также принял участие в выставке. Тогда Алексей Навальный нарисовал плакат «Уступайте места» на расплющенной картонной коробке, которая служит неизменным атрибутом нищих. В пользу этой концепции говорит тот факт, что предвыборная программа Алексея Навального начинается с критики распределения национального богатства России.

Напомним, житель Новосибирска избавился от сугроба с помощью граффити-лозунга. Андрей Афанасьев написал красным баллончиком «Сугробы за Локтя!» и на следующий день арт-объект убрали. Автор идеи объяснил акцию нехваткой парковочных мест в центре города из-за неубранного снега.

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