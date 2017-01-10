 

Потерявший мандат красноярский госдумовец отказывается покидать казённое жильё

 10 января, 12:18
подходящие темы
Потерявший мандат красноярский госдумовец отказывается покидать казённое жильё
Михаил Яшин, фото с сайта krasnoyarsk.er.ru

Депутат-единоросс Михаил Яшин, представлявший Красноярский край в прежнем созыве Госдумы, отказывается съезжать из казённой квартиры в престижном районе Москвы, узнал корреспондент Сиб.фм 10 января из сообщения ТАСС.

Вместе с Яшиным служебное жильё на улице Улофа Пальме продолжают занимать ещё двое бывших парламентариев, полномочия которых истекли сразу после сентябрьских выборов, — это Владимир Таскаев из ЛДПР и Михаил Заполев из КПРФ. Стоит отметить, что рядом с депутатским домом на улице Пальме расположены посольства многих иностранных государств, в частности, Германии, Швеции, Болгариии, Румынии, Сербии, Венгрии и Малайзии.

Зампред комитета Госдумы по регламенту Михаил Романов заявил журналистам, что рассматривался вопрос принудительного выселения бывших депутатов.

«Управление делами президента прорабатывало вопрос и судебного разбирательства, и взыскания убытков в связи с тем, что депутаты занимают квартиры в неположенное им время, а аппарат Госдумы должен нести бремя расходов по размещению депутатов в гостиницах. Но если в течение недели или двух квартиры будут освобождены, то уже не будет необходимости подавать судебные иски о выселении», — сообщил замглавы комитета.

По словам Романова, в служебные квартиры заселено 115 депутатов седьмого созыва Госдумы, не имеющих своего жилья в Москве, — квартиры предоставляются на срок исполнения парламентариями их полномочий. При этом в гостиницах в настоящее время продолжают оставаться около 50 действующих народных избранников, избранных в сентябре 2016 года.

Согласно информации на сайте регионального отделения «Единой России» в Красноярском крае, Михаил Яшин является председателем правления краевого отделения Российского Союза ветеранов Афганистана, членом регионального политсовета партии. Награждён Орденом Красной Звезды и 19 медалями, в том числе от правительства Афганистана.

Напомним, в декабре в Госдуме разразился скандал, когда депутаты от КПРФ Вера Ганзя и Тамара Плетнёва потребовали прервать чрезмерно затянувшееся пленарное заседание парламента. Первая устала от плохого освещения и духоты в зале заседаний, а вторая торопилась домой накормить мужа. В этот день депутаты заседали с 10:00 до 20:00, собираясь заслушать пакет из 160 законопроектов. Выступление коммунисток вызвало резкую критику единороссов, так Сергей Неверов предложил женщинам сдать депутатские мандаты и «идти туда, где легко».

ВКонтакте
G+
OK
  
Новости партнёров
Комментарии

Редакция Сиб.фм призывает к конструктивной и взвешенной дискуссии по теме опубликованного материала. Недопустимы и удаляются комментарии, которые нарушают действующее законодательство, содержат призывы к агрессии, оскорбления любого характера, либо не относятся к теме публикации. Редакция не несёт ответственности за содержание комментариев.

новости по теме
публикации по теме
 14.12.2016, 11:33 • репортаж

Доска раздора для адмирала

Пенсионер открыл в алтайском селе Шипуново мемориальную доску Колчаку. Доска расколола село. Корреспондент Сиб.фм убедился, что гражданская война продолжается.
 13.12.2016, 17:21 • интервью

Новые медиа против соцсетей: мракобесие есть везде

Руководитель департамента медиа Факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ Илья Кирия НИУ ВШЭ Илья Кирия о подготовке журналистов, новых медиа, цензуре, олигархах и Charlie Hebdo.
 5.12.2016, 15:18 • короче

Короче: Фидель Кастро

Новый формат Сиб.фм называется «Короче» — в виде коротких вопросов и ответов мы будем рассказывать о самых разных вещах. Первый выпуск — о Фиделе Кастро.
самое популярное
 9 января, 17:22 • новость

Житель Новосибирска избавился от сугроба, написав на нём имя мэра

Активист из Новосибирска Андрей Афанасьев написал краской на сугробе в центре города имя мэра Анатолия Локтя, в результате чего на следующий день сугроб убрали.
 29.12.2016, 18:53 • новость

Глава забайкальского минздрава пожаловался, что его «послали» в поликлинике

На совете глав районов министр Забайкальского края Сергей Давыдов подтвердил жалобы на «не всегда хорошее» отношение медиков к пациентам: как признался сам министр, в регистратуре поликлинике № 7 его «послали».
 10 января, 11:10 • репортаж

От заката до рассвета

Корреспондент Сиб.фм отправился в компьютерный клуб ночью, чтобы вспомнить беззаботную юность и выяснить, зачем такие заведения нужны в эпоху повсеместного интернета.
 3 января, 07:07 • интервью

Протоколы повивальных мудрецов

Корреспондент Сиб.фм поговорил с самым известным акушером-гинекологом Новосибирска Дмитрием Хоптяном, через руки которого прошли 10 тысяч новорожденных.
 29.12.2016, 11:36 • новость

Улица Военная возле ТРЦ «Аура» в Новосибирске превратилась в бурную реку

Бурная ледяная река образовалась утром на улице Военной возле ТРЦ «Аура» в Новосибирске, рассказали очевидцы в соцсетях. К этому привёл прорыв трубы водопровода.
 28.12.2016, 13:09 • статья

На всех парах

Корреспондент Сиб.фм разбирался, почему в 2016 году вейпер-шопы появлялись, как грибы после дождя, кто их открывает и что ждать вейперам от власти по части законов в новом году.
присоединяйтесь!
    