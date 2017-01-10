Потерявший мандат красноярский госдумовец отказывается покидать казённое жильё

Депутат-единоросс Михаил Яшин, представлявший Красноярский край в прежнем созыве Госдумы, отказывается съезжать из казённой квартиры в престижном районе Москвы, узнал корреспондент Сиб.фм 10 января из сообщения ТАСС.

Вместе с Яшиным служебное жильё на улице Улофа Пальме продолжают занимать ещё двое бывших парламентариев, полномочия которых истекли сразу после сентябрьских выборов, — это Владимир Таскаев из ЛДПР и Михаил Заполев из КПРФ. Стоит отметить, что рядом с депутатским домом на улице Пальме расположены посольства многих иностранных государств, в частности, Германии, Швеции, Болгариии, Румынии, Сербии, Венгрии и Малайзии.

Зампред комитета Госдумы по регламенту Михаил Романов заявил журналистам, что рассматривался вопрос принудительного выселения бывших депутатов.

«Управление делами президента прорабатывало вопрос и судебного разбирательства, и взыскания убытков в связи с тем, что депутаты занимают квартиры в неположенное им время, а аппарат Госдумы должен нести бремя расходов по размещению депутатов в гостиницах. Но если в течение недели или двух квартиры будут освобождены, то уже не будет необходимости подавать судебные иски о выселении», — сообщил замглавы комитета.

По словам Романова, в служебные квартиры заселено 115 депутатов седьмого созыва Госдумы, не имеющих своего жилья в Москве, — квартиры предоставляются на срок исполнения парламентариями их полномочий. При этом в гостиницах в настоящее время продолжают оставаться около 50 действующих народных избранников, избранных в сентябре 2016 года.

Согласно информации на сайте регионального отделения «Единой России» в Красноярском крае, Михаил Яшин является председателем правления краевого отделения Российского Союза ветеранов Афганистана, членом регионального политсовета партии. Награждён Орденом Красной Звезды и 19 медалями, в том числе от правительства Афганистана.

Напомним, в декабре в Госдуме разразился скандал, когда депутаты от КПРФ Вера Ганзя и Тамара Плетнёва потребовали прервать чрезмерно затянувшееся пленарное заседание парламента. Первая устала от плохого освещения и духоты в зале заседаний, а вторая торопилась домой накормить мужа. В этот день депутаты заседали с 10:00 до 20:00, собираясь заслушать пакет из 160 законопроектов. Выступление коммунисток вызвало резкую критику единороссов, так Сергей Неверов предложил женщинам сдать депутатские мандаты и «идти туда, где легко».