Суд в Хакасии арестовал секретаршу подозреваемого в коррупции чиновника

Абаканский городской суд поместил под арест на два месяца личную секретаршу руководителя администрации главы Республики Хакасии Владимира Бызова, обвиняемого во взятке и мошенничестве с госзакупками на 195 млн рублей, узнал корреспондент Сиб.фм 10 января из сообщения информагентства «Хакасия».

Высокопоставленный чиновник был взят под стражу ещё 29 декабря. Вместе с ним в следственном изоляторе оказались три сотрудника республиканского учреждения «Межведомственный центр организации закупок», включая руководителя центра Игоря Арокина. Согласно материалам уголовного дела, арестованные госслужащие в течение года проводили в Хакасии госзакупки медицинского оборудования и лекарств по ценам, значительно превышающим среднерыночную стоимость. По подсчётам следствия, бюджетным учреждениям был нанесён ущерб на сумму более 195 млн рублей.

Владимиру Бызову также вменяют в вину получение взятки в особо крупном размере, а именно 17 млн рублей. По данным ИА «Хакасия», при обыске в кабинете чиновника было изъято 25 млн рублей и авторучка стоимостью в 300 тысяч рублей, а также облигации и ценности на неустановленную сумму.

5 января городской суд Абакана по ходатайству следствия арестовал секретаршу Бызова Екатерину Ковалёву. 26-летняя девушка обвиняется в пособничестве мошенничеству. При обыске в гараже секретарши были обнаружены 12 млн рублей.

Напомним, в декабре 2016 года новосибирский прокурор оштрафовал «Строительное управление № 9» на 1 млн рублей за попытку подкупа судебных приставов. Главный бухгалтер компании пыталась снять арест с автомобиля с помощью бутылки шампанского и коньяка.