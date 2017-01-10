 

Томский учёный предложил предупреждать авиакатастрофы по составу выхлопных газов

 10 января, 12:43
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Томский учёный предложил предупреждать авиакатастрофы по составу выхлопных газов
фотографии из архива омского областного суда

Физик из Томска создал основу для спектрометра выхлопных газов, который поможет предупредить аварии на ТЭЦ, извержения вулканов и авиакатастрофы, узнал 10 января корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы ТГУ.

Аспирант Томского государственного университета разработал метод спектральной диагностики выхлопных газов. Выпускник радиофизического факультета рассчитал физико-математические модели спектра поглощения газов при температуре от 296K до 1000 K.

Учёный утверждает: по числу молекул диоксида серы в дыме можно оперативно предсказать момент извержения вулкана. Спектральный контроль выхлопов самолётов и автомобилей позволит судить о качестве топлива и процессах внутреннего сгорания, что поможет в предотвращении отказа двигателя и других неисправностей.

Томские исследователи надеются, что новый метод ляжет в основу создания спектрометра выхлопных газов. Это позволило бы отказаться от необходимости брать пробы выхлопов и моментально определять изменения в работе двигателей.

Напомним, томские химики предложили победить смог с помощью нанотрубок из серебра. Порошок или гранулы из нанотрубок можно будет засыпать в фильтры любого воздухоочистителя для дома, офиса и производственных цехов. Такой катализатор нужен в индустриальных районах и городах для борьбы с промышленными выбросами, а также со смогом от лесных пожаров. Кроме того, катализатор можно адаптировать для нейтрализации газовых сбросов химических предприятий и выхлопной системы автомобилей.

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