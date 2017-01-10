Томский учёный предложил предупреждать авиакатастрофы по составу выхлопных газов

Физик из Томска создал основу для спектрометра выхлопных газов, который поможет предупредить аварии на ТЭЦ, извержения вулканов и авиакатастрофы, узнал 10 января корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы ТГУ.

Аспирант Томского государственного университета разработал метод спектральной диагностики выхлопных газов. Выпускник радиофизического факультета рассчитал физико-математические модели спектра поглощения газов при температуре от 296K до 1000 K.

Учёный утверждает: по числу молекул диоксида серы в дыме можно оперативно предсказать момент извержения вулкана. Спектральный контроль выхлопов самолётов и автомобилей позволит судить о качестве топлива и процессах внутреннего сгорания, что поможет в предотвращении отказа двигателя и других неисправностей.

Томские исследователи надеются, что новый метод ляжет в основу создания спектрометра выхлопных газов. Это позволило бы отказаться от необходимости брать пробы выхлопов и моментально определять изменения в работе двигателей.

Напомним, томские химики предложили победить смог с помощью нанотрубок из серебра. Порошок или гранулы из нанотрубок можно будет засыпать в фильтры любого воздухоочистителя для дома, офиса и производственных цехов. Такой катализатор нужен в индустриальных районах и городах для борьбы с промышленными выбросами, а также со смогом от лесных пожаров. Кроме того, катализатор можно адаптировать для нейтрализации газовых сбросов химических предприятий и выхлопной системы автомобилей.