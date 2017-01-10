 

На Крещение жители Новосибирска искупаются в Оби, на карьере и в озёрах

 10 января, 17:20
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На Крещение жители Новосибирска искупаются в Оби, на карьере и в озёрах
Фото с сайта 41.mchs.gov.ru

Муниципальная аварийно-спасательная служба (МАСС) Новосибирска определила предварительный список мест, где православные верующие смогут безопасно провести обряд купания в праздник Крещения, который отмечается 19 января, узнал корреспондент Сиб.фм 10 января из сообщения на странице МАСС в социальной сети «ВКонтакте».

Всего выбрано семь прибрежных участков, где будут дежурить спасатели, бригады скорой медицинской помощи, а также полиция. В этих местах будут организованы кабины для переодевания и помещения для обогрева.

В Калининском районе обряд купания пройдёт на озере Спартак, в Центральном округе — на озере Жемчужина Сибири. В Ленинском районе развернётся сразу три пункта для купаний: в Оби на Затоне у улицы Заобская и у Пожарного причала, а также в карьере у Юго-Западного жилмассива. В Октябрьском районе верующие соберутся у Бугринского моста в микрорайоне «Европейский берег», в Советском районе — на берегу Новосибирского водохранилища на улице Софийской.

В разных точках дежурства экстренных служб будут начинаться в разное время, но завершатся они ровно в полночь.

Напомним, в июле 2016 года сотрудники Роспотребнадзора добились в суде закрытия православного лагеря в Алтайском крае. Одной из претензий надзорного органа стало отсутствие у основателя лагеря проповедника Игнатия Лапкина документов, разрешающих купание в близлежащем водоёме.

Прибывших в лагерь представителей полиции и проверяющих служб проповедник пытался убедить в том, что никаких документов на право купаться в водоёмах оформлять не нужно, фразой «Водоём Божий! Дети Божьи! А у кого брать разрешение?»

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