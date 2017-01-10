Футбольные ворота убили тувинского школьника во время игры в баскетбол

Тринадцатилетний школьник в Туве погиб после падения на него футбольных ворот в зале детской спортивной школы, узнал корреспондент Сиб.фм 10 января из сообщения регионального управления следственного комитета.

Трагедия произошла 9 января в селе Тээли в Бай-Тайгинском районе. По данным следствия, воспитанники спортшколы играли в баскетбол, когда на ученика седьмого класса упали стоявшие рядом с площадкой ворота. Подростка госпитализировали, однако, несмотря на оказанную медпомощь, он скончался в больнице в тот же день. Полученная ребёнком закрытая черепно-мозговая травма оказалась несовместимой с жизнью.

По факту гибели подростка следственными органами возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ «Халатность, повлёкшая по неосторожности смерть человека». Виновным может грозить до пяти лет лишения свободы.

Свои соболезнования семье погибшего мальчика уже высказал глава республики Шолбан Кара-оол.

«Поставил задачу перед уполномоченным по правам человека и по правам ребёнка Ольгой Россовой провести объективную проверку обстоятельств гибели школьника, по итогам которой будут приняты жёсткие меры в отношении тех, по чьей вине произошла трагедия. Соболезную семье мальчика, всех ответственных должностных лиц прошу поддержать родителей», — написал глава республики на своей странице в Facebook.

Напомним, в сентябре 2016 года в Алтайском крае погиб 18-летний футболист-любитель: во время студенческих соревнований в городе Рубцовске разряд молнии попал в металлические ворота, пострадали четверо игроков, которые находились поблизости от конструкции, позднее один из них скончался.