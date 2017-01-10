Женщина из Иркутска сдвинет с места два трамвая с пассажирами массой 42 тонны

Оксана Кошелева из Иркутска готовится установить новый мировой рекорд — в 20-градусный мороз сдвинуть с места два трамвайных вагона с пассажирами общей массой 42 тонны, рассказала спортсменка корреспонденту Сиб.фм 10 января.

21 января на кольце у остановки «Волжская» в Иркутске мастер спорта по пауэрлифтингу Оксана Кошелева протянет два трамвайных вагона, причём в салонах будут находиться пассажиры. Сама спортсменка весит 80 кг, а значит, её ноша превысит собственный вес в 525 раз. По прогнозу, в этот день ожидается мороз не менее −20 °С.

«Зимой силовым экстримом никто не занимается, только в тёплое время года либо в помещении, — пояснила Кошелева. — Поэтому мы с моей командой приняли решение, что тянуть я буду уже привычные вагоны, но в минусовую температуру. Ни в одной книге рекордов таких результатов не зафиксировано».

За спиной у атлетки — сдвинутые с места КАМАЗы массой от 10 до 16 тонн, трамвайный вагон массой 16,5 тонны. В сентябре 2016 года на аэродроме в Тюмени Кошелева сдвинула с места вертолёт Ми-8, который весил 8,8 тонн.

«К вертолёту я готовилась основательно — катала вагоны в трамвайном депо, — сказала спортсменка. — Сдвинуть его с места оказалось непросто. Помните, как взлетает вертолёт? Сначала поднимается хвост, а нос опускается и выравнивается только в воздухе. И когда я начала его тянуть, вертолёт упёрся носом в асфальт. Эти 8,8 тонны оказались для меня невероятными. Мы с командой к этому были не готовы. И что будет на этот раз — при замёрзших колёсах и застывшей технике — неизвестно. Я буду идти по горизонтальной лестнице, приваренной к трамвайным рельсам. После таких рекордов в ближайшие три дня ничего не чувствую, даже не могу ни с кем общаться. Ни есть, ни пить — ничего не могу делать. А потом уже приходит эйфория: я смогла, я сделала это!»

В настоящее время Кошелева объявила перерыв в тренировках со штангой, поскольку у неё травмирован позвоночник. Но это её не останавливает на пути к новому мировому рекорду — вытянуть 42 тонны в мороз.

«Если всего бояться, можно даже в ванну не заходить — утонешь. Я внимательно слежу за своим самочувствием и решаю, когда и какие тренировки мне нужны. У меня есть консультанты, которые следят за моим здоровьем и питанием. Друзья не отговаривают, поддерживают. Парни, правда, иногда по-доброму смеются: эх ты, дурында, надевай халат и иди варить борщи. Но я ещё не всё сказала в спорте», — добавила Оксана Кошелева.

Напомним, что в июне 2016 года новосибирский тяжелоатлет Сергей Федосиенко победил на чемпионате мира по классическому пауэрлифтингу, подняв 669,5 кг — в 11,4 раза больше веса спортсмена.