 

420 огромных ледяных книг украсят берег Байкала

 12 января, 15:57
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420 огромных ледяных книг украсят берег Байкала
Фото Алёны Мартыновой

Масштабную скульптурную композицию «Ледяная библиотека чудес» на южном побережье озера Байкал начали создавать 11 января иркутские мастера по резке льда, прочитал корреспондент Сиб.фм на сайте Межрегиональной ассоциации событийного туризма Сибири (МАСТС) 12 января.

4 февраля откроется «Ледяная библиотека чудес» вблизи горнолыжного курорта «Гора Соболиная» в Байкальске Иркутской области. Ледяная композиция даст старт международному фестивалю Зимних игр на Байкале «Зимниада 2017». Своим проектом МАСТС хочет привлечь внимание туристов со всего мира к истории озера Байкал.

В настоящее время строители занимаются подготовкой площадки и выравниванием территории. Через несколько дней завезут лёд. По проекту 420 развёрнутых ледяных книг образуют круг диаметром 30 метров. Вес каждой книги составит примерно 480 килограммов, что равно 1,6 кубометрам льда. В высоту страницы будут достигать 3,2 метра. А в ледяные стены будет встроена подсветка.

«На страницах каждой книги мастера разместят небольшие тексты — мечты жителей России и зарубежья, в том числе Китая, — на оригинальных языках, — цитирует главного архитектора проекта Павла Санникова информационное агентство FlashSiberia. — В каждой книге будет по одной-две мечте. Всего — около тысячи. Отбор того, о чём мечтают жители, сейчас идёт в интернете, на сайте и в социальных сетях».

Заявку на мечту, которая войдёт в одну из книг, можно оставить на сайте МАСТС.

Напомним, что в декабре 2014 года National Geographic включил озеро Байкал в список самых незабываемых маршрутов года. Также в список «30 самых незабываемых путешествий» вошли достопримечательности Хакасии и Горного Алтая.

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