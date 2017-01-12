 

Бурятский телескоп-ловец опасных астероидов нашёл 40 новых небесных тел за 24 часа

 12 января, 19:25
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Бурятский телескоп-ловец опасных астероидов нашёл 40 новых небесных тел за 24 часа
Фото с сайта wikipedia.org

В Республике Бурятии оптический широкоугольный телескоп АЗТ-33ВМ для скоростного обзора неба, предназначенный для отслеживания опасных астероидов, нашёл 40 ранее неизвестных небесных тел, сообщил ТАСС руководитель лаборатории Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН Максим Еселевич, с сообщением 12 января ознакомился корреспондент Сиб.фм.

Телескоп Саянской солнечной обсерватории заработал в горах Бурятии в июне 2016 года. За время наблюдений общей сложностью 24 ночных часа телескоп получил координаты 115 объектов, из которых 40 оказались ранее неизвестными науке астероидами. Информации о них не было в базе данных Центра малых планет.

Найденные астероиды находятся в главном поясе между орбитами Марса и Юпитера. Их диаметр колеблется от четырёх до 16 километров, а расстояние от Земли — от 150 до 450 млн километров. Три астероида уже получили временные имена, на что у астрономов ушло три ночи.

«Для надёжного определения орбиты космического объекта одного измерения недостаточно, требуется несколько измерений на временном интервале около суток. Такие измерения можно делать как на этом телескопе, так и на более узкопольных телескопах, имеющих достаточный размер главного зеркала», — прокомментировал Максим Еселевич.

Руководитель лаборатории добавил, что сейчас телескоп работает не в полную силу из-за недостаточного финансирования проекта: на нём из запланированных шестнадцати фотоприёмников стоит только один. Такие приёмники, по словам учёного, производит только британская компания, и им сложно найти аналог. Лаборатория отправляла запросы в ФАНО и Роскосмос, однако так и не получила поддержку.

Первый в России широкоугольный телескоп для скоростного обзора неба был запущен в июне 2016 года — спустя десять лет с момента задумки. Он предназначен для отслеживания потенциально опасных для Земли астероидов и комет задолго до того, как они приблизятся к Земле.

Сам телескоп был создан петербургским оптическим заводом «ЛОМО» при содействии СО РАН и предприятий Роскосмоса. С его запуском завершилось формирование Астрокомплекса Саянской обсерватории Института солнечно-земной физики.

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