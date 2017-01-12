 

Энергетики Кузбасса спасут редких орланов и беркутов от гибели в проводах

 12 января, 16:20
подходящие темы
Энергетики Кузбасса спасут редких орланов и беркутов от гибели в проводах
Фото с сайта Союза охраны птиц России www.rbcu.ru

Специалисты «Кузбассэнерго» установят более тысячи птицезащитных устройств в районах миграции птиц через Кемеровскую область: провода являются главной причиной гибели редких птиц из Красной книги, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы «МРСК Сибири».

Энергетики защитят диких и редких птиц Кузбасса от гибели при ударе током. Дочерняя компания «Российских электросетей» установит больше тысячи птицезащитных устройств в Яшкинском, Яйском, Ижморском, Тяжинском, Чебулинском, Беловском и Прокопьевском районах области в течении пяти лет. Защитные приспособления установят на ЛЭП мощностью 6-10 киловольт, в 2017 году на это выделено 1,6 млн рублей.

Фото пресс-службы «МРСК Сибири»

Защитные устройства помогут спасти очень редких птиц из Красной книги, основная причина гибели которых — удар током. Орнитологи рассказали: чаще всего на ЛЭП гибнут крупные хищные птицы, размером больше сороки. Орлы, коршуны, луни обычно садятся не на провод, а на площадку распределителя и могут коснуться ногой второго контакта. Происходит замыкание, затем срабатывает предохранитель, и участок ЛЭП обесточивает до приезда аварийной бригады.

«Страдают редчайшие птицы — я видел погибшего орлана-белохвоста, беркута и филина. Уже 45 лет орнитологи бьют тревогу, разработаны недорогие птицезащитные устройства, но часто у энергетиков просто нет желания их устанавливать. Просто прекрасно, что специалисты Кузбасса взялись за это», — рассказал Сиб.фм орнитолог Института систематики и экологии животных СО РАН Алексей Яновский.

Фото www.rbcu.ru

Чаще всего птицы гибнут во время гнездового периода и в сумерках, также стаи диких уток и тетерева слёту разбиваются о провода.

Напомним, крупные совы слетелись в Новосибирск после сильных снегопадов перед Новым годом. Каждый день 10-15 птиц прилетают в город и охотятся на мышей, крыс, кошек, ворон, голубей и свиристелей. Проблема пострадавших сов особенно актуальна зимой: птицы перебираются поближе к городу и попадают к волонтёрам с травмами. За 2016 год Центр реабилитации хищных птиц принял 40 сов, из них 17 неясытей.

ВКонтакте
G+
OK
  
Новости партнёров
Комментарии

Редакция Сиб.фм призывает к конструктивной и взвешенной дискуссии по теме опубликованного материала. Недопустимы и удаляются комментарии, которые нарушают действующее законодательство, содержат призывы к агрессии, оскорбления любого характера, либо не относятся к теме публикации. Редакция не несёт ответственности за содержание комментариев.

новости по теме
публикации по теме
 8.12.2016, 12:27 • статья

Заповедное братство

В конце ноября на Алтае прошёл Форум особо охраняемых природных территорий, на котором обсуждали как сохранить природу Алтая. Корреспондент Сиб.фм узнала, что для этого предстоит сделать.
 11.11.2016, 12:02 • репортаж

Суррогатному топливу объявлена война

Как обеспечить безопасность автолюбителей и общественного транспорта и как ведется борьба с контрафактным горючим, узнал корреспондент Сиб.фм из обсуждения в рамках «Встречи на Вертковской».
 20.10.2016, 10:00 • репортаж

Новый материал для старых дорог

В Академгородке участок дороги отремонтировали с использованием золобетонной смеси. О пилотном проекте компании «СИБЭКО» и сибирских ученых рассказывает корреспондент Сиб.фм.
самое популярное
 9 января, 17:22 • новость

Житель Новосибирска избавился от сугроба, написав на нём имя мэра

Активист из Новосибирска Андрей Афанасьев написал краской на сугробе в центре города имя мэра Анатолия Локтя, в результате чего на следующий день сугроб убрали.
 29.12.2016, 18:53 • новость

Глава забайкальского минздрава пожаловался, что его «послали» в поликлинике

На совете глав районов министр Забайкальского края Сергей Давыдов подтвердил жалобы на «не всегда хорошее» отношение медиков к пациентам: как признался сам министр, в регистратуре поликлинике № 7 его «послали».
 10 января, 11:10 • репортаж

От заката до рассвета

Корреспондент Сиб.фм отправился в компьютерный клуб ночью, чтобы вспомнить беззаботную юность и выяснить, зачем такие заведения нужны в эпоху повсеместного интернета.
 3 января, 07:07 • интервью

Протоколы повивальных мудрецов

Корреспондент Сиб.фм поговорил с самым известным акушером-гинекологом Новосибирска Дмитрием Хоптяном, через руки которого прошли 10 тысяч новорожденных.
 11 января, 19:33 • новость

Мэр Томска обвинил Госдеп США в попытке организовать его отставку

Глава Томска Иван Кляйн усомнился в достоверности подписей в пользу его отставки и заявил, что сайт change.org, где они собирались, контролируется Госдепом США.
 29.12.2016, 18:29 • новость

«Яндекс» обнаружил у жителей Сибири страсть дарить секс-игрушки и украшения

Продажи авиабилетов из Новосибирска, Красноярска и других городов в интернет-магазинах упали на 40 % в сравнении с прошлым годом, сибиряки предпочли потратить в 2,5 раза больше на ювелирные украшения. Число онлайн-заказов интимных товаров выросло в три раза.
присоединяйтесь!
    