Энергетики Кузбасса спасут редких орланов и беркутов от гибели в проводах

Специалисты «Кузбассэнерго» установят более тысячи птицезащитных устройств в районах миграции птиц через Кемеровскую область: провода являются главной причиной гибели редких птиц из Красной книги, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы «МРСК Сибири».

Энергетики защитят диких и редких птиц Кузбасса от гибели при ударе током. Дочерняя компания «Российских электросетей» установит больше тысячи птицезащитных устройств в Яшкинском, Яйском, Ижморском, Тяжинском, Чебулинском, Беловском и Прокопьевском районах области в течении пяти лет. Защитные приспособления установят на ЛЭП мощностью 6-10 киловольт, в 2017 году на это выделено 1,6 млн рублей.

Фото пресс-службы «МРСК Сибири»

Защитные устройства помогут спасти очень редких птиц из Красной книги, основная причина гибели которых — удар током. Орнитологи рассказали: чаще всего на ЛЭП гибнут крупные хищные птицы, размером больше сороки. Орлы, коршуны, луни обычно садятся не на провод, а на площадку распределителя и могут коснуться ногой второго контакта. Происходит замыкание, затем срабатывает предохранитель, и участок ЛЭП обесточивает до приезда аварийной бригады.

«Страдают редчайшие птицы — я видел погибшего орлана-белохвоста, беркута и филина. Уже 45 лет орнитологи бьют тревогу, разработаны недорогие птицезащитные устройства, но часто у энергетиков просто нет желания их устанавливать. Просто прекрасно, что специалисты Кузбасса взялись за это», — рассказал Сиб.фм орнитолог Института систематики и экологии животных СО РАН Алексей Яновский.

Фото www.rbcu.ru

Чаще всего птицы гибнут во время гнездового периода и в сумерках, также стаи диких уток и тетерева слёту разбиваются о провода.

Напомним, крупные совы слетелись в Новосибирск после сильных снегопадов перед Новым годом. Каждый день 10-15 птиц прилетают в город и охотятся на мышей, крыс, кошек, ворон, голубей и свиристелей. Проблема пострадавших сов особенно актуальна зимой: птицы перебираются поближе к городу и попадают к волонтёрам с травмами. За 2016 год Центр реабилитации хищных птиц принял 40 сов, из них 17 неясытей.