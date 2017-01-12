Кемеровские прокуроры начали проверку больницы из-за петиции о массовом отравлении детей

Более 11 детей заразились желудочным гриппом в Детской клинической больнице № 1 Кемерова — сообщения на форуме родителей и в СМИ стали поводом для проверки, узнал 12 января корреспондент Сиб.фм из сообщения прокуратуры Кемеровской области.

Родители 11 детей заявили об опасной больничной инфекции в ДКБ № 1 Кемерово на форуме сайта «Детки!» Дети от одного до трёх лет заразились ротавирусной инфекцией, смертельной в 2,4 % — 3,6 % случаев, сообщили пользователи форума.

Отец пострадавшего ребёнка обратился с жалобой на бездействие врачей в «Газету Кемерова» 26 ноября прошлого года. По данным родителя, его маленький сын попал в больницу с пневмонией 9 ноября, а через несколько дней заболел кишечной инфекцией. Сотрудники стационара сказали мужчине, что инфекции нет, тогда как лабораторные анализы в другой клинике показали наличие ротавируса.

Пострадавшие направили заявление в следственное управление СК РФ по Кемеровской области, документ переадресовали в УМВД Кемерова. Жалобу в региональный «Росздравнадзор» перенаправили в Роспотребнадзор Кемеровской области и Фонд обязательного медицинского страхования, затем документ отослали в департамент охраны здоровья по Кемеровской области и другие инстанции. Авторы не получили ответа от чиновников и создали интернет-петицию на сайте Change.org 8 января для губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. За четыре дня петицию подписал 121 человек из 200 необходимых авторам.

Прокуратура Кемеровской области начала проверку исполнения закона о здравоохранении по информации в СМИ и интернет-петиции 11 января. В ведомстве привлекут контролирующие органы для проверки ДКБ № 1.

Напомним, историю обожжённого сына и злой мачехи проверяют следователи Новосибирска с 16 декабря 2016 года. Следователи выяснили из сообщения волонтёров в соцсетях, что больного ребёнка бросили родители. По информации правоохранителей, отец мальчика после смерти матери получил приличную выплату по страховке, купил квартиру и женился во второй раз. Подросток не поладил с мачехой: она била его по голове кружкой, после чего подросток сбежал из дома, о чём сообщает СК. Мальчик стал проблемным ребёнком, и отец поселил его в дачном домике без отопления, где он обогревался электроплиткой. Однажды ребёнок заснул, а проснулся с горящими ногами, отчего попал в ожоговый центр.