 

Конь примёрз к трассе и попал в ДТП в Новосибирской области

 12 января, 15:19
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Конь примёрз к трассе и попал в ДТП в Новосибирской области
Фотографии из группы «ВКонтакте» «ДПС Контроль [НСО]»

Конь прилип подковами к асфальту и попал в ДТП на трассе в Черепановском районе Новосибирской области, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения группы «ВКонтакте» «ДПС Контроль [НСО]» 12 января.

11 января случилось ДТП с участием животного на дороге в районе села Крутишка. По словам очевидцев, конь был запряжён в сани и вёз хозяев со стороны Крутишки. На повороте с дороги конь прилип подковами к асфальту и остановился. В это время со стороны Черепаново в Шурыгино ехала Toyota Сorolla. Водитель иномарки не заметил коня и сбил его.

«Конь убежал в деревню! Жертв нет!» — сообщили очевидцы в группе «ВКонтакте» «ДПС Контроль [НСО]». Автомобиль получил повреждения: разбито лобовое стекло и помят капот.

Напомним, что в июле 2015 года в Новосибирске при столкновении с автомобилем погиб лось, выбежавший ночью на дорогу. А в июне 2012 года в Алтайском крае лоси особенно часто выходили на автомагистрали и попадали под машины.

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