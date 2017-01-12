Новосибирские обидчики неформала с чёлкой стали фигурантами уголовного дела

Двое подростков на камеру избили знакомого неформала и отрезали чёлку возле торгового центра в Новосибирске, возбуждено уголовное дело за групповое хулиганство.Максимальное наказание составляет до семи лет тюрьмы, узнал 12 января корреспондент Сиб.фм из сообщения Следственного комитета РФ по Новосибирской области.

Полицейские нашли обидчиков молодого человека с длинными волосами, фигурировавших на видео. Видео на YouTube с избиением, издевательствами и принудительным отрезанием чёлки от 10 января произвело большой общественный резонанс.

Обидчиками 18-летнего жителя Новосибирска оказался одноклассник жертвы и его друг. По версии следствия подростки встретили знакомого на улице Семьи Шамшиных возле ТЦ «Аура», избили неформала и отрезали ему ножом волосы.

Напомним, процесс издевательств снимал на камеру третий человек. Подростки забрали паспорт у неформала, несколько раз ударили его по голове и корпусу, заставляли подстричься и срезали окрашенную светлую чёлку ножом. Администрация канала Agito на YouTube в подписи к видео пояснила, что видео прислала девушка одного из участников через сообщения «ВКонтакте».

Подростки через СМИ заявляли о намерении извиниться перед знакомым, но потерпевший не принял предложение.

«Их было четверо, двое снимали и двое били. Я побои все снял: гематомы на рёбрах, голове, подозрение на повреждение протеза. Я извинения принимать не собираюсь, их нужно наказать по всей строгости закона», — заявил неформал Никита в интервью видеоблогеру Shuni. Видеоблогер выяснил, что подростки издевались над другими неформалами и над животными, а также снимали всё это на видео.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство, совершённое группой лиц по предварительному сговору». Максимальное наказание по этой статье составляет до семи лет лишения свободы.

Напомним, хабаровскую девушку-живодёра задержали в новосибирском аэропорту 20 октября при попытке скрыться. Бывшая студентка технологического колледжа на тот момент являлась подозреваемой в издевательствах и убийстве собак и кошек на видео вместе со своей подругой. Дело вызвало огромный общественный резонанс, девушки находятся в СИЗО до января 2017 года.