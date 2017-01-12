Новосибирские селекционеры вывели «убийцу» омской пшеницы для булочек

Генетики Академгородка вывели сухостойкий сорт среднеспелой яровой пшеницы «Новосибирская 61» за 10 лет, эта пшеница превосходит популярные в России омские сорта по устойчивости к засухам, узнал 12 января корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы Института цитологии и генетики СО РАН.

Учёные Новосибирска завершили испытания пяти сортов посевных культур, приспособленных к условиям Сибири. Группа специалистов Сибирского НИИ растениеводства и селекции направила растения в государственную комиссию по испытанию и охране селекционных достижений, пшеницу ждёт два года испытаний.

Новый сорт среднеспелой яровой мягкой пшеницы «Новосибирская 61» вывели за 10 лет. Главными достоинствами сорта стали устойчивость к засухам, мучнистой росе и другим болезням. Агрономы отметили, что в аномально жаркое лето 2016 года пшеница дала хороший урожай в 3,5 тонны с гектара.

Зерно новосибирской пшеницы содержит больше клейковины, что повышает его стоимость на рынке. Учёные считают, что новый сорт превосходит достижения омских селекционеров — пшеницу «Памяти Азиева», которая широко распространена в Средневолжском регионе, Западной Сибири и в Казахстане.

Мука мягкой яровой пшеницы идёт на изготовление сдобы, так как более рассыпчата из-за крупных зёрен крахмала. Твёрдые сорта яровой пшеницы не так чувствительны к воздушной засухе, как мягкие, зато хуже переносят недостаток влаги в почве. При своей нетребовательности к теплу яровая пшеница даёт высокий урожай лишь на очищенном от сорняков и хорошо удобренном поле.

Напомним, новосибирские учёные ранее собиралисьнакормить сибирской картошкой пятую часть планеты. Специалисты института цитологии и генетики СО РАН предварительно договорились о создании русско-китайского центра картофелеводства в регионе. Китайская сторона заинтересована в использовании плодов труда сибирских агрономов и генетиков для выращивания у себя экологически чистого картофеля. Большая часть продукта пойдёт на внутренний рынок КНР, сообщают в СО РАН.