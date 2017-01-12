 

Поваренная книга для слепых презентована в Красноярске

 12 января, 11:38
подходящие темы
Поваренная книга для слепых презентована в Красноярске
Фото с сайта ksb-csr.ru

Красноярская краевая специальная библиотека, обслуживающая инвалидов по зрению, презентовала поваренную книгу для слепых и слабовидящих, узнал корреспондент Сиб.фм 12 января из сообщения на официальном сайте библиотеки.

В книге опубликовано 10 рецептов холодных и горячих блюд, закусок и десертов от ведущих шеф-поваров России. Каждый рецепт адаптирован для людей, имеющих проблемы со зрением: для слабовидящих текст напечатан укрупнённым шрифтом и дополнен яркими иллюстрациями, для полностью незрячих продублирован рельефно-точечным (брайлевским) шрифтом.

Необычное издание было подготовлено командой традиционного российского гастрономического фестиваля «О, да! Еда!» и Санкт-Петербургской государственной библиотекой для слепых и слабовидящих.

«Цель данного проекта и книги — сформировать у россиян гастрономическую культуру и способствовать социализации инвалидов, сделать так, чтобы они чувствовали поддержку окружающих и могли расширить свои повседневные возможности», — говорится в сообщении на сайте красноярской библиотеки.

Стоит отметить, что в 2015 году Красноярская краевая спецбиблиотека оказалась в центре внимания СМИ, после того как в ней был выставлен уникальный объёмный портрет президента России Владимира Путина, адаптированный для восприятия незрячими и слабовидящими людьми. Как поясняли тогда в библиотеке, портрет был создан, чтобы люди, лишённые зрения, «с помощью тактильных ощущений могли получить представление, как выглядит глава государства».

Напомним, в 2014 году в Омске открылся первый в Сибири кинотеатр для слепых. Показ фильмов в этом кинотеатре сопровождается тифлокомментариями — особыми звуковыми дорожками, дающими возможность незрячим и слабовидящим людям не только слышать диалоги персонажей, но и следить за их действиями.

ВКонтакте
G+
OK
  
Новости партнёров
Комментарии

Редакция Сиб.фм призывает к конструктивной и взвешенной дискуссии по теме опубликованного материала. Недопустимы и удаляются комментарии, которые нарушают действующее законодательство, содержат призывы к агрессии, оскорбления любого характера, либо не относятся к теме публикации. Редакция не несёт ответственности за содержание комментариев.

новости по теме
публикации по теме
 30.11.2016, 10:45 • статья

ВИЧ: вирусная перезагрузка

Накануне Всемирного дня борьбы со СПИДом, который во всём мире отмечается 1 декабря провели круглый стол. Цифры, прогнозы и методы профилактики заболевания выяснил на круглом столе корреспондент Сиб.фм.
 6.08.2016, 12:00 • интервью

Дыры в животе не видел

Участник фестиваля «Моя планета» Андрей Понкратов рассказал, как снимал документальный фильм про хилеров, оказался у одного из них на приёме и стоит ли после этого доверять нетрадиционной медицине.

Пар и пепел

 12.07.2016, 12:00 • колонка
Андрей Агафонов
журналист
самое популярное
 9 января, 17:22 • новость

Житель Новосибирска избавился от сугроба, написав на нём имя мэра

Активист из Новосибирска Андрей Афанасьев написал краской на сугробе в центре города имя мэра Анатолия Локтя, в результате чего на следующий день сугроб убрали.
 29.12.2016, 18:53 • новость

Глава забайкальского минздрава пожаловался, что его «послали» в поликлинике

На совете глав районов министр Забайкальского края Сергей Давыдов подтвердил жалобы на «не всегда хорошее» отношение медиков к пациентам: как признался сам министр, в регистратуре поликлинике № 7 его «послали».
 10 января, 11:10 • репортаж

От заката до рассвета

Корреспондент Сиб.фм отправился в компьютерный клуб ночью, чтобы вспомнить беззаботную юность и выяснить, зачем такие заведения нужны в эпоху повсеместного интернета.
 3 января, 07:07 • интервью

Протоколы повивальных мудрецов

Корреспондент Сиб.фм поговорил с самым известным акушером-гинекологом Новосибирска Дмитрием Хоптяном, через руки которого прошли 10 тысяч новорожденных.
 11 января, 19:33 • новость

Мэр Томска обвинил Госдеп США в попытке организовать его отставку

Глава Томска Иван Кляйн усомнился в достоверности подписей в пользу его отставки и заявил, что сайт change.org, где они собирались, контролируется Госдепом США.
 29.12.2016, 18:29 • новость

«Яндекс» обнаружил у жителей Сибири страсть дарить секс-игрушки и украшения

Продажи авиабилетов из Новосибирска, Красноярска и других городов в интернет-магазинах упали на 40 % в сравнении с прошлым годом, сибиряки предпочли потратить в 2,5 раза больше на ювелирные украшения. Число онлайн-заказов интимных товаров выросло в три раза.
присоединяйтесь!
    