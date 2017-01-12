Поваренная книга для слепых презентована в Красноярске

Красноярская краевая специальная библиотека, обслуживающая инвалидов по зрению, презентовала поваренную книгу для слепых и слабовидящих, узнал корреспондент Сиб.фм 12 января из сообщения на официальном сайте библиотеки.

В книге опубликовано 10 рецептов холодных и горячих блюд, закусок и десертов от ведущих шеф-поваров России. Каждый рецепт адаптирован для людей, имеющих проблемы со зрением: для слабовидящих текст напечатан укрупнённым шрифтом и дополнен яркими иллюстрациями, для полностью незрячих продублирован рельефно-точечным (брайлевским) шрифтом.

Необычное издание было подготовлено командой традиционного российского гастрономического фестиваля «О, да! Еда!» и Санкт-Петербургской государственной библиотекой для слепых и слабовидящих.

«Цель данного проекта и книги — сформировать у россиян гастрономическую культуру и способствовать социализации инвалидов, сделать так, чтобы они чувствовали поддержку окружающих и могли расширить свои повседневные возможности», — говорится в сообщении на сайте красноярской библиотеки.

Стоит отметить, что в 2015 году Красноярская краевая спецбиблиотека оказалась в центре внимания СМИ, после того как в ней был выставлен уникальный объёмный портрет президента России Владимира Путина, адаптированный для восприятия незрячими и слабовидящими людьми. Как поясняли тогда в библиотеке, портрет был создан, чтобы люди, лишённые зрения, «с помощью тактильных ощущений могли получить представление, как выглядит глава государства».

Напомним, в 2014 году в Омске открылся первый в Сибири кинотеатр для слепых. Показ фильмов в этом кинотеатре сопровождается тифлокомментариями — особыми звуковыми дорожками, дающими возможность незрячим и слабовидящим людям не только слышать диалоги персонажей, но и следить за их действиями.