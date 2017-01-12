Кузбасский работодатель признался в убийстве работника молотком из-за долга

Новокузнецкий районный суд приступил к рассмотрению уголовного дела местного предпринимателя, который обвиняется в убийстве собственного работника, совершённом из-за долга по зарплате, узнал корреспондент Сиб.фм 12 января из сообщения кузбасского новостного сайта NK-TV.net.

По версии следствия, в июле 2016 года директор строительно-монтажной организации нанял отделочника, который должен был провести ремонт в его частном доме в селе Митино. Стоимость всех работ стороны оценили в 20 тысяч рублей и договорились об авансе. Нанятый работник приступил к ремонту, однако даже через месяц так и не получил от нанимателя обещанной предоплаты.

На почве долга у мужчин возник конфликт, нанятый работник пообещал проломить в ремонтируемом доме гипсокартон и разбить шлакоблоки, что вывело из себя работодателя. Согласно материалам уголовного дела, в ходе ссоры он схватил молоток и нанёс оппоненту девять ударов по голове. Тело убитого он затем спрятал на грядках на собственном участке, присыпав землёй. Позже работодатель решил избавиться от трупа, расчленил его ножовкой и закопал останки уже в лесу.

Тревогу после пропажи убитого забил его отец. Он получил с телефона пропавшего сына показавшиеся ему подозрительными СМС-сообщения, в которых говорилось, что сын домой не вернётся и намерен проживать со своей возлюбленной на некой съёмной квартире. Зная о конфликте сына и его работодателя из-за денежного долга, отец убитого приехал в село Митино, пообщался с директором строительной фирмы и только убедился в своих подозрениях, после чего обратился в полицию.

В ходе допроса правоохранителями работодатель убитого признался в расправе над ним и показал, где спрятал тело. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», проведённая психолого-психиатрическая экспертиза признала подозреваемого вменяемым. Теперь дело передано в суд, главе строительной фирмы может грозить до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в ноябре 2016 года в Омске 13-летний школьник на уроке труда бросил в одноклассника молоток ради баловства. Инструмент проломил пострадавшему голову, и ребёнок был госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой.