Находящийся в СИЗО руководитель администрации главы Хакасии потерял свой пост

Глава Хакасии уволил с занимаемой должности руководителя своей администрации Владимира Бызова, который был арестован по обвинению во взятке и мошенничестве с госзакупками на 195 млн рублей, узнал корреспондент Сиб.фм 12 января из сообщения пресс-службы правительства республики.

Напомним, что чиновник был взят под стражу ещё 29 декабря 2016 года, и вместе с ним в следственном изоляторе оказались три сотрудника республиканского Центра организации закупок. По данным следствия, госслужащие в течение года проводили в Хакасии госзакупки медицинского оборудования и лекарств по ценам, значительно превышающим среднерыночную стоимость. Всего в состав преступной группы входило восемь человек. По предварительным подсчётам, бюджетным учреждениям был нанесён ущерб на сумму более 195 млн рублей.

Владимиру Бызову также вменяют в вину получение взятки в сумме 17 млн рублей. Местные СМИ сообщают, что при обыске в кабинете чиновника было изъято различной валюты на сумму около 25 млн рублей, а также облигации и ценности.

5 января городской суд Абакана по ходатайству следствия арестовал секретаршу Бызова Екатерину Ковалёву. 26-летняя девушка обвиняется в пособничестве мошенничеству. При обыске в гараже секретарши были обнаружены 12 млн рублей.

Как сообщает информационное агентство «Хакасия», в ближайшие дни в республике должна пройти конференция «Единой России», на которой, вероятно, будет поставлен вопрос о членстве в партии Владимира Бызова, который получил партбилет в 2014 году, а в 2016-м вошёл в состав республиканского президиума политсовета.

Напомним, в декабре 2016 года суд в Томской области запретил к распространению в интернете статью «Как дать взятку и как брать взятку? Способы и инструкция». Она была размещена на сайте «Сосед-домосед» и представляла собой подробную памятку на четырёх листах, где описывалась методика дачи взяток, механизмы коррупции и правила «безопасного» поведения для взяточников и взяткодателей.