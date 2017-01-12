 

Социолог ВШЭ расскажет жителям Новосибирска о скуке в интернете

 12 января, 17:53
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Социолог ВШЭ расскажет жителям Новосибирска о скуке в интернете
Фото предоставлено организаторами

Новосибирский образовательный проект «Открытая кафедра» организует лекцию интернет-исследователя, научного сотрудника НИУ ВШЭ Полины Колозариди «От страсти к скуке: цифровые разочарования и надежды нашего современника», в которой будет говориться о том, почему в одних регионах развивается WhatsApp, а в других — Avito, рассказала корреспонденту Сиб.фм спикер 12 января.

Лекция состоится 12 января в 19:00 в книжном магазине «Перемен». Полина Колозариди расскажет слушателям, как технологии влияют на социальную реальность и как практики использования меняют технологии, какие изменения происходят с онлайн-средой и к чему они приведут.

«Главная тенденция — целостное понятие онлайн-среды как единого пространства постепенно деконструируется, причём по нескольким причинам, — рассказала Полина Колозариди корреспонденту Сиб.фм. — Во-первых, люди всё больше общаются с теми, кого знают.

Интернет как пространство безграничных возможностей, где каждый может связаться с кем угодно, с любым незнакомцем, теряет своё значение.

Во-вторых, мы видим два разнонаправленных процесса: растёт проникновение интернета и количество пользователей, при этом все пользуются одними и теми же соцсетями, мессенджерами и сервисами. Парадоксальная штука — количество интернета увеличивается, а разнообразие практик его использования уменьшается.

В-третьих, мы всё больше говорим о региональных тенденциях и не можем теперь сказать: „Интернет вообще — такой“. Мы знаем, что в Китае сегодня практически всё можно делать через мессенджер. Я не могу сказать, что это глобальная тенденция, или что это верно для России. Наоборот, мы видим, что есть отличия — и не только между странами, но и между регионами внутри страны, несмотря на то, что вроде бы все пользуются теми же международными сервисами», — так социолог обозначила три причины деконструкции интернета как общего пространства.

Интернет-исследователь привела такой пример: опрос Фонда общественного мнения 2014 года говорит о том, что в основном для общения люди используют социальные сети. Новых данных нет, но существуют другие исследования, например, о том, что люди много времени проводят на платформе Avito и используют её для коммуникации.

«Это неожиданно, всё-таки Avito совсем не социальная сеть. И это тоже локальная история, такая практика распространена в нескольких областях России. А в Якутии, например, есть история про WhatsApp как главную платформу для общения, обмена новостями и принятия решений.

На региональную специфику нужно обращать больше внимания — пока исследователи собрали мало данных, но мы над этим работаем», — добавила научный сотрудник НИУ ВШЭ.

Сама Полина Колозариди — за лаконичность в онлайн-среде, за функциональный минимализм: ей хватает Facebook и Telegram, почты и арсенала сервисов Google.

«В этом смысле я человек, который спокойно жил бы с одним браузером и несколькими очень простыми инструментами в нём. Это способ экономить время. Но если я смотрю на интернет как на пространство для исследований, то начинаю отслеживать разнообразие практик. Мне кажется, это самое важное в современной онлайн-среде», — резюмировала Полина Колозариди.

Напомним, в Новосибирске в июле 2016 года более 200 человек пришли на митинг за свободу интернета.

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