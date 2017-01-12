Третью снегоплавильную станцию запустят в Новосибирске

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил о том, что в городе планируется установить третью стационарную снегоплавильную станцию, говорится в сообщении ТАСС, с которым 12 января ознакомился корреспондент Сиб.фм.

Снегоплавильные станции предназначены для того, чтобы снизить нагрузку на снегоотвалы при уборке улиц зимой. В настоящее время в Новосибирске работает две станции, последняя из них начала работу 3 января. По словам мэра, каждая из этих станций перерабатывает около 8 тысяч кубометров снега в сутки, что составляет около половины всего вывозимого с улиц города снега.

Третью снегоплавильную станцию власти планируют установить за счёт частного инвестора на левом берегу Новосибирска, чтобы разгрузить Ленинский и Кировский районы. Сроки строительства станции Локоть не назвал.

«В перспективе установление снегоплавильных станций по одной на каждый район — оптимальный вариант, — сказал мэр. — Но это дорого, и сразу нам не осилить. Постепенно будем, сейчас планируем следующую, третью снегоплавильную станцию».

С начала снегопадов из Новосибирска вывезено примерно 1,8 млн кубометров снега, что приравнивается к объёмам за всю прошлую зиму. Около 280 единиц дорожной техники ежедневно выходят на уборку снега.

По словам мэра, городские службы и крупные предприятия вызвались оказать помощь в уборке снега на улицах города. Новосибирский метрополитен навёл порядок на участке улицы Серебренниковской рядом со своим управлением, а также на части Вокзальной магистрали.

Напомним, что 8 января активист из Новосибирска Андрей Афанасьев избавился от сугроба именем мэра.