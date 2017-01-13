4,5 тысячи бутылочек лосьона «Витасепт» с чистым спиртом изъяли в Новосибирске

Новосибирский продуктовый магазин лишили крупной партии лосьона для рук «Витасепт» с содержанием этилового спирта до 95 % в рамках постановления главного врача России, узнал 13 января корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы Роспотребнадзора по Новосибирской области.

Полицейские изъяли почти 450 литров непищевого этилового спирта в магазине «Анюта», расположенном в Советском районе Новосибирска. Партию косметического лосьона для рук «Витасепт» обнаружили инспекторы регионального Роспотребнадзора. Проверки проводились в рамках постановления Главного государственного санитарного врача РФ о приостановлении торговли продукции с непищевым спиртом.

Крупная партия косметического средства из Казахстана составляла 90 упаковок с бутылочками по 100 мл. В отношении руководства магазина возбудили дело об административном правонарушении.

«Витасепт» является популярным дешёвым заменителем этилового спирта, известным под неофициальным названием «фуфырик», или «фанфурик». Последней жертвой косметического лосьона стала жительница Екатеринбурга, сообщал «Росбалт» в декабре 2016 года. Бытовое средство россияне употребляли наряду с косметическими средствами «Боярышник», «Пшеничный», «Красный перец», «Хлебный» и так далее.

Напомним, торговлю непищевым спиртом в Сибири запретили из-за гибели людей в Иркутске. Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло заявил, что решение будет принято в ближайшее время.