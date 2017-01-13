Автобус № 18 протаранил кроссовер в Новосибирске

Пассажирский автобус № 18 снёс кроссовер и врезался в столб в центре Новосибирска, сообщил корреспонденту Сиб.фм очевидец ДТП 13 января.

Авария с участием маршрутного автобуса № 18 и кроссовера Hyundai Santa Fe случилась на перекрёстке Красного проспекта и улицы Державина в районе 16 часов.

По сообщению очевидца, автобус протаранил легковой автомобиль, который ударом отбросило на рекламный щит. Автобус в результате ДТП врезался в столб линии электропередачи.

В пресс-службе ГИБДД Новосибирска корреспонденту Сиб.фм ответили, что информация к ним о ДТП ещё не поступала. Есть ли пострадавшие в аварии, тоже не сообщается.

Напомним, что в январе 2016 года гонки между автобусами привели к травме пассажирки в салоне.