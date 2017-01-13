 

Чума и ящур в Монголии вынудили закрыть границу для молока и скота на Алтае

 13 января, 18:27
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Чума и ящур в Монголии вынудили закрыть границу для молока и скота на Алтае
Фото с сайта www.3pulse.com

Ввоз монгольских коз, овец, быков, свиней и оленей на Алтай вместе с мясом, молоком и молочными продуктами приостановили из-за вспышек эпидемий ящура, оспы и чумы — в Монголии начали активно забивать скот и лошадей, узнал 13 января корреспондент Сиб.фм из сообщения Россельхознадзора по Алтайскому краю.

Вспышки вирусов ящура, чумы и оспы в Монголии вынудили прекратить международную торговлю мясом, молоком и скотом. Временные ограничения на ввоз восприимчивых к вирусам животных ввели 12 января.

Запрещён провоз овец и коз, так как у них высок риск заболеть чумой мелких животных. Ящур грозит диким и домашним свиньям, буйволам, горным козлам и маралам. Инспекторы Россельхознадзора усилили проверки на таможенном пункте в Ташанте.

Специалисты Госветнадзора РФ проверили предприятия Монголии — фирма «Махимплекс» увеличила объёмы убоя лошадей и крупного рогатого скота. Однако ограничения по ввозу мяса не касаются бескостной говядины. По данным ИА «Мангазея», это мясо должно перед обвалкой созреть при температуре выше +2 °С в течение суток после убоя.

Напомним, власти Ямала заказали исследование оленеёмкости после эпидемии сибирской язвы летом 2016 года. Исследователям предстоит составить карту хозяйственной оценки оленьих пастбищ лесотундры и южной тундры полуострова Ямал. Учёные обязаны включить в отчёт сведения о предельной оленеёмкости пастбищ и разработать комплексные рекомендации по их использованию.

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