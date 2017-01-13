Минобрнауки РФ выбрало самые перспективные исследования в 18 вузах Сибири

Специалисты Министерства образования и науки РФ включили 71 исследование сибирских учёных в список поддержки 440 научных разработок страны — почти половина сибирских проектов разработана томскими учёными, узнал 13 января корреспондент Сиб.фм на сайте Минобрнауки.

Федеральная программа охватывает 440 проектов из 125 вузов России, на неё выделено более 2,9 млрд рублей. Всего на конкурс было направлено более 2,5 тысяч заявок.

В итоговый перечень Министерства образования и науки попали 18 высших учебных заведений Сибирского федерального округа с 71 исследовательским проектом, выяснил корреспондент Сиб.фм. Самую большую поддержку собственных научных разработок среди вузов Сибири в 2017 году получат томские университеты.

Главный корпус ТГУ, фото с сайта www.wikimedia.org

Деньги выделяют томским учёным на проекты в области химии, физики, биологии, истории и информационной безопасности. К примеру, среди 31 исследования в списке есть изучение роли магматизма в формировании богатств сибирских недр и создание защищённой системы управления «интернетом вещей». Поддержку получат специалисты Томского госуниверситета (ТГУ), Томского политеха (ТПУ), университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) и Томского педагогического университета (ТГПУ).

Два новосибирских вуза — НГУ и НГТУ — поддержат в 11 проектах из областей физики лазеров и кристаллов, геологии и культурологии. Исследователям предстоит создать информационную базу для данных электромагнитной геологоразведки, а также изучить роль инновационных открытий в сближении между странами и культурами.

Десять исследовательских проектов университетов Красноярского края посвящены биологии, металлургии и робототехники. Учёные намерены создать самодостаточное программное обеспечение для беспилотников и роль полиненасыщенных жирных кислот омега-3 и омега-6 в питании организмов животных и человека. Министерство поддержало Сибирский федеральный университет (СФУ), Сибирский индустриальный (СГИУ) и Сибирский аэрокосмический университеты (СГАУ имени академика М. Ф. Решетнёва).

Прижизненный облик алтайской «принцессы Укока» из бронзового века. Фото с сайта www.gorno-altaisk.info

Университеты Алтая получат поддержку в семи исследовательских проектах на тему краеведения, биоразнообразия горных местностей, геополитики и материаловедения, например в изучении выживания древнего человека в горах и разработке лекарств на основе синтетических пептидов. Федеральные средства выделят Алтайскому госуниверситету (АГУ), техническому университету (АГТУ имени И. И. Ползунова) и Горно-Алтайскому государственному университету.

Омские исследователи из трёх вузов займутся проблемами экологии ракетных двигателей, популяции беспозвоночных Арктики и созданием ароматических систем в Омском государственном университете имени Достоевского (ОмГУ), Омском техническом (ОмГТУ) и педагогическом вузах (ОмГПУ).

В Кемеровском государственном университете (КемГУ) разрабатывают выгодную технологию биотрансформации отходов добычи угля, а в университете пищевой промышленности (КемТИПП) создают защиту зданий от плесени и грибков.

фото с сайта www.da-voda.com

Иркутский государственный университет (ИГУ) получит поддержку пяти научных исследований, в том числе анализа влияния человека и климата на планктон Байкала. Тувинский государственный университет (ТувГУ) займётся исследованием изменения тувинского языка у эмигрантов.

Напомним, ранее три сибирских вуза вошли в рейтинг образцовых университетов мира в 2016 году. В рейтинге THE BRICS & Emerging Economies Rankings представлены вузы 48 стран. Новосибирский государственный университет (НГУ) занял в рейтинге 38-е место, Томский государственный университет (ТГУ) — 56-ю позицию, Томский политехнический университет (ТПУ) — 60-е место. Первое и второе места были присвоены вузам Китая — Пекинскому университету и Университету Цинхуа.