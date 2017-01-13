Новосибирский экс-полицейский приговорён к 8 годам за убийство задержанного

Суд Новосибирска приговорил к восьми годам лишения свободы экс-полицейского, осуждённого за убийство задержанного мужчины, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы Следственного Управления СК РФ по Новосибирской области 13 января.

Октябрьский районный суд Новосибирска вынес приговор бывшему сотруднику полиции Сергею Коломойцу. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего» и пунктами «а» и «в» части 3 статьи 286 «Превышение должностных полномочий».

8 августа 2015 года сотрудники патрульно-постовой службы доставили в отделение полиции 46-летнего мужчину, чтобы проверить его на причастность к совершению преступления. Допрос проводил оперуполномоченный уголовного розыска Сергей Коломоец. После допроса задержанного мужчину с черепно-мозговой травмой увезли на скорой помощи в больницу, где он скончался.

«По заключению эксперта, смерть потерпевшего наступила в результате черепно-мозговой травмы, — отметили в пресс-службе. — По подозрению в совершении преступления сотрудник уголовного розыска, проводивший проверочные мероприятия с потерпевшим, был задержан. Собранные следственным отделом доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора».

Пока шло расследование, выяснилось, что 46-летний мужчина, который умер после допроса в полиции, не причастен к совершению преступления, в котором его подозревали.

Напомним, что в мае 2014 года новосибирские полицейские жестоко избили задержанного мужчину, объяснив свой поступок тем, что он оказал сопротивление за езду в пьяном виде. Родственники пострадавшего были уверены, что полицейские «отмечали День пограничника и без объяснения причин ослепили газом и запинали мужчину», а ссадины поставили себе сами.