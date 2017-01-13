 

Новосибирский экс-полицейский приговорён к 8 годам за убийство задержанного

 13 января, 12:24
подходящие темы
Новосибирский экс-полицейский приговорён к 8 годам за убийство задержанного
Фото с сайта anatana.ru

Суд Новосибирска приговорил к восьми годам лишения свободы экс-полицейского, осуждённого за убийство задержанного мужчины, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы Следственного Управления СК РФ по Новосибирской области 13 января.

Октябрьский районный суд Новосибирска вынес приговор бывшему сотруднику полиции Сергею Коломойцу. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего» и пунктами «а» и «в» части 3 статьи 286 «Превышение должностных полномочий».

8 августа 2015 года сотрудники патрульно-постовой службы доставили в отделение полиции 46-летнего мужчину, чтобы проверить его на причастность к совершению преступления. Допрос проводил оперуполномоченный уголовного розыска Сергей Коломоец. После допроса задержанного мужчину с черепно-мозговой травмой увезли на скорой помощи в больницу, где он скончался.

«По заключению эксперта, смерть потерпевшего наступила в результате черепно-мозговой травмы, — отметили в пресс-службе. — По подозрению в совершении преступления сотрудник уголовного розыска, проводивший проверочные мероприятия с потерпевшим, был задержан. Собранные следственным отделом доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора».

Пока шло расследование, выяснилось, что 46-летний мужчина, который умер после допроса в полиции, не причастен к совершению преступления, в котором его подозревали.

Напомним, что в мае 2014 года новосибирские полицейские жестоко избили задержанного мужчину, объяснив свой поступок тем, что он оказал сопротивление за езду в пьяном виде. Родственники пострадавшего были уверены, что полицейские «отмечали День пограничника и без объяснения причин ослепили газом и запинали мужчину», а ссадины поставили себе сами.

ВКонтакте
G+
OK
  
Новости партнёров
Комментарии

Редакция Сиб.фм призывает к конструктивной и взвешенной дискуссии по теме опубликованного материала. Недопустимы и удаляются комментарии, которые нарушают действующее законодательство, содержат призывы к агрессии, оскорбления любого характера, либо не относятся к теме публикации. Редакция не несёт ответственности за содержание комментариев.

новости по теме
публикации по теме
 31.12.2016, 14:37 • статья

2016 в событиях, фактах, лицах

Уходящий 2016 год в главных фактах, событиях, персонах и комментариях: открытия, фестивали, катастрофы, спасения, освобождения, отставки и многое другое.
 1.12.2016, 12:19 • интервью

Никаких иллюзий у нас не осталось

Корреспондент Сиб.фм поговорил с Леонидом Волковым — политиком, лидером Движения защиты интернета и просто неравнодушным человеком о жизни, судебной системе и о будущем президенте России.

Адвокат

 17.11.2016, 11:57 • колонка
Дмитрий Петров
маркетолог-арестант
Новая колонка Дмитрия Петрова из мест заключения о том, как работает теневая «бизнес-модель» российской судебной системы и при чём тут адвокат.
самое популярное
 9 января, 17:22 • новость

Житель Новосибирска избавился от сугроба, написав на нём имя мэра

Активист из Новосибирска Андрей Афанасьев написал краской на сугробе в центре города имя мэра Анатолия Локтя, в результате чего на следующий день сугроб убрали.
 10 января, 11:10 • репортаж

От заката до рассвета

Корреспондент Сиб.фм отправился в компьютерный клуб ночью, чтобы вспомнить беззаботную юность и выяснить, зачем такие заведения нужны в эпоху повсеместного интернета.
 3 января, 07:07 • интервью

Протоколы повивальных мудрецов

Корреспондент Сиб.фм поговорил с самым известным акушером-гинекологом Новосибирска Дмитрием Хоптяном, через руки которого прошли 10 тысяч новорожденных.
 11 января, 19:33 • новость

Мэр Томска обвинил Госдеп США в попытке организовать его отставку

Глава Томска Иван Кляйн усомнился в достоверности подписей в пользу его отставки и заявил, что сайт change.org, где они собирались, контролируется Госдепом США.
 11 января, 11:54 • новость

Пожар произошёл в торговом центре «Галерея Новосибирск»

Магазин обуви Kari загорелся в торгово-развлекательном центре «Галерея Новосибирск» в центре города, в результате чего было эвакуировано более 150 человек.
 12 января, 11:02 • новость

Глава Новосибирской митрополии назвал балет «Щелкунчик» «оккультной постановкой»

Митрополит Новосибирский и Бердский Тихон назвал балет Чайковского «Щелкунчик» «оккультной постановкой» на премьере спектакля «Рождество» Ираиды Сальниковой в Новосибирском театре оперы и балета.
присоединяйтесь!
    