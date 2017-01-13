Новосибирский театр оперы и балета не стал отказываться от постановки «Щелкунчика»

Новосибирский театр оперы и балета (НОВАТ) не собирается отказываться от постановки балета «Щелкунчик» после противоречивого высказывания о спектакле митрополита Тихона — в расписании изменений нет, узнал на сайте театра корреспондент Сиб.фм 13 января.

Напомним, на премьере спектакля «Рождество» Ираиды Сальниковой в новосибирской опере митрополит Новосибирский и Бердский Тихон назвал балет Петра Чайковского «Щелкунчик» «оккультной постановкой». Новую оперу «Рождество» он противопоставил в качестве альтернативы «Щелкунчику». Противоречивое заявление митрополита получило широкую огласку в СМИ и общественности. Но из-за этого постановку балета в театре никто отменять не собирается. В расписании на сайте указано, что спектакль по плану будут показывать шесть раз подряд в конце января и в марте.

Участники, задействованные в постановке спектакля, в неофициальной беседе заявили корреспонденту Сиб.фм, что отмена спектакля невозможна. Официального комментария от Новосибирского театра оперы и балета получить не удалось.

«Театр, где с огромным успехом многие десятилетия идёт балет Чайковского „Щелкунчик“, имеет право не согласиться с высказыванием митрополита Новосибирского и Бердского Тихона о якобы „оккультном сюжете“ произведения. У митрополита Тихона есть право иметь своё мнение, но нет права навязывать, диктовать его другим, а у нас есть право не согласиться с его точкой зрения, — прокомментировал ситуацию РИА Новости генеральный директор Большого театра Владимир Урин. — Сегодня балет „Щелкунчик“ является одним из любимейших рождественских спектаклей. И если удастся создать более прекрасное и популярное произведение, я буду только рад. Но это уже будет решать зритель».

Премьера новой версии балета «Щелкунчик» в постановке хореографа Василия Вайнонена в Новосибирском театре оперы и балета состоялась 25 декабря 2013 года. Для спектакля создали декорации в стиле немецкого города начала XVIII века, на создание которых было потрачено 40 млн рублей из областного бюджета. Классика русского балета на музыку Петра Чайковского в разных версиях присутствует на сцене с 12 марта 1950 года. Последние 15 лет перед премьерой 2013 года театр экспонировал постановку Сергея Вихарева. Балет, в котором главными танцевальными героями становятся не Мари и Щелкунчик, а Фея Драже и Принц Оршад, выдержал 176 показов, 44 из которых прошли на гастрольных площадках России и зарубежья.

Напомним, что в августе 2015 года общественники беспокоились о перестановках в репертуаре новосибирской оперы — в частности, что вместо балета «Щелкунчик» введут постановку Начо Дуато.