Омские коммунальщики убрали надпись «Сугробы за Двораковского» и оставили сугроб

В Омске активист Владислав Ломихин решил повторить новосибирскую акцию и обратить внимание городских властей на проблему с очисткой улиц, написав на горе снега «Сугробы за Двораковского». Как сообщил активист корреспонденту Сиб.фм 13 января, убрали только надпись с сугроба.

Днём 12 января житель Омска сделал надпись баллончиком на огромном сугробе, расположенном на улице 33-Северная в Амурском районе. «Я очень часто хожу по этой улице на работу, а если человек идёт навстречу, то разойтись там невозможно», — пояснил Ломихин корреспонденту Сиб.фм. Обращение на сугробе адресовано мэру Омска Вячеславу Двораковскому, в своей предвыборной компании продвигавшемуся как «крепкий хозяйственник».

Тем же вечером активист обнаружил, что в отличие от Новосибирска, сугроб не убрали, однако лозунг «Сугробы за Двораковского» тщательно счистили.

Как предположил активист, надпись стёрли сотрудники ЖКХ или ТСЖ. «Много вариантов, но это точно не простые, а только заинтересованные люди», — считает он.

Несмотря на первую неудачу, житель Омска считает, что есть смысл продолжать подобные акции, чтобы расчистить город от сугробов во дворах.

Ранее в Новосибирске Андрей Афанасьев написал баллончиком с краской на сугробе в центре города имя мэра Анатолия Локтя, в результате чего на следующий день сугроб убрали.