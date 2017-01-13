Новосибирская полиция расследует драку мужчины и школьника из-за курения в Академгородке

Житель соседнего с новосибирским лицеем дома избил подростков из-за курения во дворе, по данным местных общественников. Полицейские проверяют драку мужчины 1983 года рождения и 16-летнего подростка, сообщили 13 января корреспонденту Сиб.фм в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Общественники Академгородка обсуждают конфликт учеников лицея № 130 имени академика М. А. Лаврентьева и жителей соседнего дома в социальной сети Facebook. Как сообщила Ольга Валиева, 30-летний мужчина из дома по улице Учёных избил двух старшеклассников за курение на парковке. Женщина рассказала, что школьники получили травмы носа и губ, у них шла кровь.

Полицейские подтвердили корреспонденту Сиб.фм конфликт мужчины 1983 года рождения и 16-летнего подростка на улице Учёных. Драка случилась днём 10 января, как сообщили в ведомстве. В пресс-службе ГУ МВД добавили: по факту проводится проверка и устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также последствия конфликта в виде травм.

Автор поста в Facebook сообщила о «падении нравов» и предложила депутату Совета депутатов Новосибирска Наталье Пинус разработать «правила жизни в Академгородке». Эти правила должны сохранить добрососедские отношения жителей «верхней зоны» — достопримечательном месте Новосибирска, по мысли Ольги Валиевой.

В редакцию Сиб.фм обратилась женщина, представившаяся матерью пострадавшего подростка. Она опровергла версию о конфликте из-за курения, утверждая, что это ложная информация. Женщина, не назвавшая своего полного имени, в беседе с корреспондентом Сиб.фм выразила уверенность, что подозрения о курении подростка порочат его репутацию спортсмена.

Напомним, житель Новосибирска добивался запрета курить на балконе для соседа снизу в течение двух лет. Мужчина протестовал против табачного дыма, однако новосибирский районный суд отклонил жалобу. Протестующий подал жалобу в Верховный суд РФ, и только тогда судьи удовлетворили иск.