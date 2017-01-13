Проднадзор нашёл в сибирских молочных сосисках недопустимые ингредиенты

Красноярский центр стандартизации и мониторинга (ЦСМ) проверил на качество и безопасность образцы молочных сосисок и «Краковской колбасы» от шести сибирских производителей: нарушения обнаружили во всех образцах, кроме одного, говорится в отчёте центра, с которым 13 января ознакомился корреспондент Сиб.фм.

Все образцы для анализа эксперты приобрели в торговых сетях супермаркета: пять видов молочных сосисок и три вида краковской колбасы от новосибирского «Кудряшовского мясокомбината», хакасской агропромышленной компании «Мавр», красноярского торговой марки «Копчёнкино», томской «Аграрной группы МП», «Красноярской Продовольственной Компании», а также «Омского бекона».

По техническому регламенту, молочные сосиски и краковская колбаса должны состоять из мяса свинины и говядины, шпика, яичных продуктов, молока, сахара-песка, а также пряности. Однако в семи из восьми образцов сосисок и колбас эксперты обнаружили посторонние примеси, которые, по их заявлению, недопустимы при производстве этих изделий.

Так, по итогам анализа в аккредитованном испытательном центре «Краевая ветеринарная лаборатория» в сосисках новосибирского производителя нашли фрагменты костной ткани, хрящей, гладкой мускулатуры, а также крахмал. У ОАО «Мясо», помимо вышеперечисленного, обнаружили соевый текстурат, каррагинан и зёрна крахмала.

По утверждениям экспертов, гладкая мускулатура и фрагменты хряща нашли в сосисках «Омского бекона», гладкая мускулатура, мука и единичные зёрна крахмала — в продукции «Красноярской продовольственной компании», а у томских сосисок — единичная примесь гладкой мускулатуры.

Не прошла проверку экспертов и колбаса двух производителей — хакасского «Мавра» и красноярского «Копчёнкино». В образцах первой нашли крахмал, изолированный соевый белок и полуочищенный каррагинан, а во второй — каррагинан, муку и фрагменты костной ткани.

«В норме оказался сырьевой состав только у одного образца — колбасы полукопчёной „Краковской“ из Новосибирской области, — сообщила пресс-служба ЦСМ. — Остальные образцы колбасы и сосисок проверку на состав не прошли. Кроме того, два образца — выпущенные в Канске и Абакане, имеют замечания по маркировке продукции».

Ранее, в 2015 году, эксперты государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний (ЦСМ) заявили, что молочные сосиски сибирских производителей на 100 % являются фальсификацией. По результатам исследований выяснилось, что ни один из представленных образцов не соответствует своему наименованию, а по сути является фальсификатом.