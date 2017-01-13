 

Спасатели МЧС эвакуировали обмороженных детей после урока физкультуры в томской тайге

 13 января, 09:57
были упомянуты
подходящие темы
Спасатели МЧС эвакуировали обмороженных детей после урока физкультуры в томской тайге
Фото Ильнара Салахиева из архива Сиб.фм

Десять учеников младших классов провели полдня в тайге при −25 °С, спасатели вывезли обмороженных детей на снегоходах, узнал 13 января корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы МЧС Томской области.

Десять четвероклассников с учителем физкультуры заблудились и провели десять часов на морозе в сибирской тайге. Преподаватель школы в деревне Кисловке с учениками ушли в лес и сбились с пути — звонок от группы поступил в МЧС 12 января в 16:20. По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, температура воздуха в этот день составила −20 °С ...—25 °С градусов мороза.

Четверых 10-летних детей на лыжах обнаружили местные жители, прибывшие спасатели отвезли их в деревню на снегоходах к 17:00. Шестерых юных лыжников, оставшихся с преподавателем, эвакуировали через 40 минут поисков.

Медицинская помощь детям не потребовалась, сообщает сайт ГУ МЧС по Томской области. При этом «Вести-Томск» рассказали, что девять детей были доставлены в детскую больницу № 4 Томска с обморожениями, а один ребёнок, возможно, попал в реанимацию.

Напомним, кондуктор автобуса в Новосибирске высадила восьмиклассника в 30-градусный мороз в ноябре 2016 года. Новосибирский школьник оказался за два километра от дома из-за недействующей транспортной карты — его спас от обморожения водитель маршрутного такси, который остановился и подобрал мальчика. Новосибирские следователи начали проверку действий сотрудников компании-перевозчика на маршруте № 220.

ВКонтакте
G+
OK
  
Новости партнёров
Комментарии

Редакция Сиб.фм призывает к конструктивной и взвешенной дискуссии по теме опубликованного материала. Недопустимы и удаляются комментарии, которые нарушают действующее законодательство, содержат призывы к агрессии, оскорбления любого характера, либо не относятся к теме публикации. Редакция не несёт ответственности за содержание комментариев.

новости по теме
публикации по теме
 31.12.2016, 14:37 • статья

2016 в событиях, фактах, лицах

Уходящий 2016 год в главных фактах, событиях, персонах и комментариях: открытия, фестивали, катастрофы, спасения, освобождения, отставки и многое другое.
 28.12.2016, 13:09 • статья

На всех парах

Корреспондент Сиб.фм разбирался, почему в 2016 году вейпер-шопы появлялись, как грибы после дождя, кто их открывает и что ждать вейперам от власти по части законов в новом году.
 26.12.2016, 14:33 • статья

Особый день для мам с особыми детьми

В Новосибирске три года проводится благотворительный проект «Мамин день». Он существует для психологической разгрузки женщин, у которых растут дети с ограниченными возможностями и которые посвящают всё своё время уходу за ними. Корреспондент Сиб.фм принял участие в проекте в качестве фотографа-волонтёра.
самое популярное
 9 января, 17:22 • новость

Житель Новосибирска избавился от сугроба, написав на нём имя мэра

Активист из Новосибирска Андрей Афанасьев написал краской на сугробе в центре города имя мэра Анатолия Локтя, в результате чего на следующий день сугроб убрали.
 10 января, 11:10 • репортаж

От заката до рассвета

Корреспондент Сиб.фм отправился в компьютерный клуб ночью, чтобы вспомнить беззаботную юность и выяснить, зачем такие заведения нужны в эпоху повсеместного интернета.
 3 января, 07:07 • интервью

Протоколы повивальных мудрецов

Корреспондент Сиб.фм поговорил с самым известным акушером-гинекологом Новосибирска Дмитрием Хоптяном, через руки которого прошли 10 тысяч новорожденных.
 11 января, 19:33 • новость

Мэр Томска обвинил Госдеп США в попытке организовать его отставку

Глава Томска Иван Кляйн усомнился в достоверности подписей в пользу его отставки и заявил, что сайт change.org, где они собирались, контролируется Госдепом США.
 11 января, 11:54 • новость

Пожар произошёл в торговом центре «Галерея Новосибирск»

Магазин обуви Kari загорелся в торгово-развлекательном центре «Галерея Новосибирск» в центре города, в результате чего было эвакуировано более 150 человек.
 12 января, 11:02 • новость

Глава Новосибирской митрополии назвал балет «Щелкунчик» «оккультной постановкой»

Митрополит Новосибирский и Бердский Тихон назвал балет Чайковского «Щелкунчик» «оккультной постановкой» на премьере спектакля «Рождество» Ираиды Сальниковой в Новосибирском театре оперы и балета.
присоединяйтесь!
    