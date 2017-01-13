Спасатели МЧС эвакуировали обмороженных детей после урока физкультуры в томской тайге

Десять учеников младших классов провели полдня в тайге при −25 °С, спасатели вывезли обмороженных детей на снегоходах, узнал 13 января корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы МЧС Томской области.

Десять четвероклассников с учителем физкультуры заблудились и провели десять часов на морозе в сибирской тайге. Преподаватель школы в деревне Кисловке с учениками ушли в лес и сбились с пути — звонок от группы поступил в МЧС 12 января в 16:20. По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, температура воздуха в этот день составила −20 °С ...—25 °С градусов мороза.

Четверых 10-летних детей на лыжах обнаружили местные жители, прибывшие спасатели отвезли их в деревню на снегоходах к 17:00. Шестерых юных лыжников, оставшихся с преподавателем, эвакуировали через 40 минут поисков.

Медицинская помощь детям не потребовалась, сообщает сайт ГУ МЧС по Томской области. При этом «Вести-Томск» рассказали, что девять детей были доставлены в детскую больницу № 4 Томска с обморожениями, а один ребёнок, возможно, попал в реанимацию.

Напомним, кондуктор автобуса в Новосибирске высадила восьмиклассника в 30-градусный мороз в ноябре 2016 года. Новосибирский школьник оказался за два километра от дома из-за недействующей транспортной карты — его спас от обморожения водитель маршрутного такси, который остановился и подобрал мальчика. Новосибирские следователи начали проверку действий сотрудников компании-перевозчика на маршруте № 220.