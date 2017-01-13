 

Томские фанаты ВАЗ привезли первую в истории «шестёрку» на ралли в Африку

 13 января, 16:26
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Томские фанаты ВАЗ привезли первую в истории «шестёрку» на ралли в Африку
Фотографии в статье из группы www.vk.com/banjul_challenge

Томские кибернетики и социолог проехали 10 тысяч километров из Санкт-Петербурга в Банжул на «ВАЗ-2106» в рамках ралли «вёдер с гайками» — путешественников постоянно тормозили из-за российских номеров, узнал 13 января корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы ТПУ.

Четверо выпускников томских вузов завершили благотворительное ралли Banjul Challenge из России в Гамбию. Путешественники проехали 12 стран Европы и Северной Африки за 15 дней: ралли стартовало 23 декабря 2016 года в Санкт-Петербурге, а завершилось в столице Гамбии городе Банжул.

Автогонщики преодолели весь путь на «ВАЗ-2106» — «шестёрке». Молодые люди признались, что идея поездки возникла в шутку, но затем четверо автолюбителей потратили несколько месяцев на планирование маршрута и подготовку автомобиля.

«Лайфхак, как пройти границу на старом ржавом ведре с треснутой лобавухой. Запоминаем три слова: транзит, благотворительность и ралли. Мы выехали из Минска часов в 18, потеряли бронь в Польше, второй день подряд ночевали в машине. В Марокко нас ждал полный обыск в присутствии собак и большого числа людей с оружием и в форме. К концу путешествия о российской машине знали уже на всех полицейских постах», — описал в своём блоге участник ралли Роман Крайнев.

Самые большие сложности у туристов возникли на границе с Сенегалом, когда пришлось договариваться с бандитами, а затем спать в машине на границе с Гамбией. Несмотря ни на что, сибиряки завершили ралли в Банжуле, подарили «копейку» организаторам и поехали в аэропорт Дакара, чтобы улететь в Россию 8 января.

Британская гонка Plimuth-Banjul Challenge объединяет любителей винтажных авто с 2005 года и неофициально называется The Ultimate Banger Challenge, что можно перевести как «запредельная гонка на вёдрах с гайками». Обычно гонка стартует в Испании, участники обязаны взять машину стоимостью ниже 100 £, или 7 300 рублей в российской валюте, сообщает официальный сайт соревнования.

Гонка является благотворительной: в конце поездки водители дарят свои автомобили жителям Гамбии. Среди авто прошлых лет — BMW 732i, Fiat Uno, Renault 19, Volkswagen Beetle и несколько карет скорой помощи. Организаторы ралли признались сибирякам, что «копейка» стала первой российской машиной не только в гонке, но и во всей Северной Африке.

Напомним, новосибирские автоэкстремалы бросили вызов Северу: они начали подготовку к экспедиции на остров Белый в Арктике с 12 декабря. Экспедиция состоится в феврале-марте 2017 года, в ней участвуют экипажи из Новосибирска, Нижневартовска, Тюмени и Таллина (Эстония). Экстремалы поедут на Toyota Land Cruiser со специальной подготовкой к северным условиям. Зачастую эти походы являются первопроходческими: экспедиция едет в места, которые ранее считались недоступными и непроходимыми для колёсной техники.

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