Хакеры взломали группу памяти новосибирской школьницы Карины Залесовой

Неизвестные взломали группу памяти убитой новосибирской школьницы Карины Залесовой в социальной сети «ВКонтакте» и удалили собранную за полтора года информацию, рассказал корреспонденту Сиб.фм руководитель группы Станислав Захаркин 13 января.

Группа памяти Карины Залесовой насчитывала более 8,5 тысяч подписчиков. Во время расследования уголовного дела в отношении Марка Конькова, которому вынесли приговор за убийство в 2016 году, она постоянно пополнялась новой информацией. Сообщество было создано для того, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме установления справедливости в деле убийства Карины Залесовой.

«С помощью группы мы координировали общие действия с нашими единомышленниками: петиции, митинги, пикеты, обращения к органам власти, — сказал Станислав Захаркин. — Сейчас создали новую группу, которую будем наполнять, но на это нужно время».

«Огромное количество материалов, информация про ведение следствия и митинги — всё пропало. Теперь Марк Коньков — практически „простой“ убийца, и это очень страшно», — написали активисты в новой группе.

Как пояснил Захаркин, группу создал случайный человек в сентябре прошлого года. Когда образовалась команда активистов, он перестал заниматься ведением сообщества. Связи с ним нет, а телефон, к которому привязан аккаунт, недоступен. В настоящее время общественники ведут диалог с техподдержкой «ВКонтакте», рассчитывая вернуть себе права руководства группой и хотя бы частично восстановить информацию в ней.

«Мы можем только предполагать, кому понадобилось взламывать аккаунт создателя группы и удалять всю информацию оттуда, — прокомментировала мать Карины Юлия Залесова. — В этой группе была собрана информация обо всём, что касается расследования. В комментариях высказывались люди, которые общались с семьёй Коньковых. Мы не берёмся утверждать, что группу взломали по заказу Коньковых. Но не исключаем, что удаление этого источника информации может быть в их интересах».

«Маловероятно, что этот взлом организовали Коньковы, — считает Станислав Захаркин. — Если бы хотели помешать нашим действиям, взломали бы на более ранних этапах, когда ещё велось следствие, проводилась экспертиза. Тогда можно было бы причинить более серьёзный ущерб. А после вынесения приговора, когда воцарилась тишина, делать это уже нелогично».

Напомним, что 28 августа 2015 года в доме новосибирского бизнесмена было обнаружено тело 16-летней Карины Залесовой со множественными ножевыми ранениями. В убийстве был обвинён сын бизнесмена, бывший друг девочки — 16-летний Марк Коньков. После того как судья Первомайского района Новосибирска отпустила его под домашний арест, неравнодушные активисты написали петицию.

Петиция возымела эффект: подростка заключили под стражу. Эта история получила широкий общественный резонанс. В конце октября 2016 года Первомайский районный суд Новосибирска приговорил Марка Конькова к девяти годам лишения свободы за убийство Карины Залесовой. Коньковы написали апелляцию, требуя сбавить срок. В январе-феврале суд рассмотрит жалобу и вынесет решение.