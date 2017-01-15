 

Сотрудники МЧС подключились к спасению голодающих косуль под Новосибирском

 15 января, 17:21
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Сотрудники МЧС подключились к спасению голодающих косуль под Новосибирском
Фото ГУ МЧС по Новосибирской области

Сотрудники МЧС вместе с охотоведами, охотниками и волонтёрами провели под Новосибирском акцию по спасению диких косуль, которые в условиях аномально снежной зимы оказались лишены возможности добывать корм в лесу, узнал корреспондент Сиб.фм 15 января из сообщения пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области.

Акция прошла 14 января в Коченевском районе, вблизи станции Дупленская. В местных лесах из-за обильных снегопадов сугробы к середине календарной зимы превышают человеческий рост. В таких условиях косули практически не могут добраться до растительной пищи, кроме того попытки дотянуться до травы и кустарника могут закончиться для животных фатально из-за опасных снежных ям и ледяной корки, о которую животные ранят ноги.

«В снегу могут увязнуть даже тракторы, поэтому сотрудники МЧС оказали помощь в выделении специальной техники для пробивки троп. После инструктажа участники акции разделились на три группы и отправились вглубь леса на снегоходах с самодельными санями для подвоза сена, кормовой соли, веников из ивы и берёзы. Всё это оставляют в специально оборудованных деревянных кормушках, к которым животные уже привыкли», — говорится в сообщении ГУ МЧС.

За один день участники акции вывезли в лес целый стог сена, а также большое количество ивовых и берёзовых веников, которые равномерно распределили по территории. Как отмечают в МЧС, подобные акции будут проходить и впредь, так что у новосибирских любителей природы ещё будет возможность присоединиться к спасению косуль.

Напомним, что особенно обильные снегопады этой зимой наблюдаются в Алтайском крае, где из-за метелей в январе в 13 районах приходилось перекрывать дороги, чтобы избежать ДТП. В первые дни нового года в Краснощёковском районе в снежный занос попали пять машин, из-за чего в снежной ловушке оказались девять человек. Автомобили удалось эвакуировать только с помощью мощных тракторов.

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