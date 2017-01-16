Избранный от Красноярского края депутат Чилингаров может покинуть Госдуму

Известный исследователь Арктики Артур Чилингаров может сдать мандат депутата Государственной думы из-за личных обстоятельств — тогда его место займёт бывший вице-губернатор Красноярского края Сергей Сокол, узнал корреспондент Сиб.фм 16 января из сообщения телеканала «Дождь».

Информацию об уходе Чилингарова из Госдумы «Дождю» передал человек, близко знакомый с полярником, затем её подтвердили два собеседника в Госдуме. Сам Чилингаров, общаясь с журналистами, отметил, что решения пока нет, но начата «определённая процедура».

«Идёт документ, ищут, кто следующий по списку. В общем, это целая процедура», — таким был комментарий Чилингарова.

По данным «Дождя», арктический исследователь принял решение сдать мандат из-за личных обстоятельств — в частности, из-за того, что в силу возраста и других причин ему затруднительно проводить весь день на пленарных заседаниях, как того требует новый спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Если информация об уходе Чилингарова подтвердится, он станет третьим депутатом, который покинет Думу седьмого созыва с момента её избрания: ещё в октябре из парламента ушёл генеральный конструктор «НПО „СПЛАВ“» Николай Макаровец, затем своё кресло оставил один из богатейших депутатов Думы Александр Скоробогатько.

Артур Чилингаров избирался в Госдуму по списку «Единой России» от региональной группы, которая объединяла Красноярский край, Туву и Хакасию. Полярник возглавлял этот список, на втором месте после него шла родная сестра министра обороны РФ Лариса Шойгу. По итогам сентябрьских выборов 2016 года эта региональная группа получила только два места.

Согласно законодательству освободившийся мандат Чилингарова будет передан Сергею Соколу, который шёл в региональной группе третьим. В настоящее время Сокол является председателем совета директоров ОПК «ОБОРОНПРОМ». С 2002 по 2008 годы Сокол занимал пост вице-губернатора Красноярского края. В 2009 году он в течение трёх месяцев исполнял обязанности губернатора Иркутской области.

Напомним, в конце 2016 года в центре думского скандала оказался бывший депутат от Красноярского края единоросс Михаил Яшин, который вместе с двумя другими своими бывшими коллегами отказался после потери мандата на сентябрьских выборах покидать предоставленное ему в Москве служебное жильё. После громкой шумихи в прессе Яшин всё же выполнил законные требования управления делами президента РФ.